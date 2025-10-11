La División Búsqueda de Personas de la Policía del Chubut informó que encontraron sano y salvo al hombre de 79 años de edad que había desaparecido en Km 3 este sábado 11 de octubre.

El hombre se movilizaba en una camioneta Volkswagen Amarok de color gris.

En el momento de su desaparición, vestía una camisa color gris oscuro, un pantalón gris de vestir, un chaleco de mangas cortas de vestir, con rayas de tela "corderito" negro en la espalda y una boina blanca con rayas color marrón.

Las autoridades agradecieron la amplia difusión. El señor fue hallado este sábado en buenas condiciones de salud.