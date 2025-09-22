Un hombre fue hallado muerto este lunes por la tarde en un barranco del barrio Padre Corti, en Comodoro. Según informaron fuentes policiales a ADNSUR, se trata de un hombre de 49 años que habría caído desde una altura aproximada de 40 metros.

Si bien la principal hipótesis es que falleció producto del impacto, los investigadores esperan los resultados de la autopsia para determinar con exactitud cuál fue la causa de la muerte.

Fuentes policiales señalaron que la familia de la víctima se había acercado a la comisaría del barrio Palazzo para informar su desaparición. Antes de que radicaran formalmente la denuncia, apareció el hijo del hombre y contó que lo había hallado sin vida en un barranco, en una zona donde hay un precipicio muy importante.

“Se dio intervención a Criminalística, Fiscalía y la comisaría de Palazzo. Por el momento se trata de establecer las causas del fallecimiento”, señalaron fuentes de la investigación.

Voceros consultados por ADNSUR señalaron que el hombre vivía en el barrio y había sido visto por última vez el viernes por la noche, cuando salió de su casa. Según explicaron, se trataba de una persona que tenía problemas de salud y solía caminar por ese lugar.

Aunque restan conocer los resultados de las pericias, todo indicaría que se trató de una caída accidental. “Estamos esperando que terminen los trabajos en el lugar donde se encontró el cuerpo para luego avanzar con el resto de la investigación”, explicaron sobre las tareas que realizan agentes de Bomberos para retirar el cuerpo, ya que se trata de una zona de difícil acceso.

Sobre el lugar en el que se halló el cadáver, desde la policía aseguraron que no se registran antecedentes recientes de hechos similares, aunque destacaron que se trata de una zona con barrancos que tienen entre 30 y 40 metros de altura.