Un aberrante hallazgo generó conmoción en el país luego de confirmarse el hallazgo de una niña de cinco años que estaba desaparecida y fue encontrada muerta dentro de una bolsa arpillera.

El cuerpo de María Lucía Maidana fue encontrado el pasado martes 22 de abril enterrado a 1.200 metros de su casa en Colonia Weitzel, una zona rural cercana al río Bermejo en Formosa. La madre, Rosalía Maidana (20), y su pareja, Néstor Pérez (24), fueron detenidos por "homicidio calificado" tras múltiples contradicciones en sus relatos durante la investigación

LA DENUNCIA DE SU ABUELA Y LA DETENCIÓN DE LA MAMÁ

La desaparición de la niña fue reportada por su abuela materna (47), quien advirtió que María no asistía al jardín de infantes desde hacía cinco días. Al llegar al domicilio, la madre aseguró que su hija estaba con una tía en El Colorado, versión que la pariente desmintió de inmediato.

Hallaron enterrada a una nena de 5 años que estaba desaparecida y detuvieron a sus padres

Horas después, Rosalía modificó su testimonio: afirmó que la nena se había caído al río Bermejo cinco días atrás, aunque las autoridades no hallaron rastros del supuesto accidente.

Durante el rastrillaje, agentes encontraron tierra removida cerca de la vivienda. Al excavar, descubrieron una bolsa arpillera con el cuerpo de María dentro. El comisario Carlos Vera destacó las "incongruencias reiteradas" de los detenidos, que llevaron al juez Sergio Cañete a ordenar su arresto. La fiscal Natalia Verónica Tafetani coordina la causa, mientras se aguardan los resultados de la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte.

Fuentes cercanas al caso revelaron que la abuela materna crió a María debido a los problemas de adicciones de Rosalía y su pareja. Aunque la madre llevó a la niña a vivir con ella meses atrás, la convivencia era conflictiva: el padrastro mostraba rechazo hacia la menor. José Luis, padre biológico de María, expresó su dolor a Infobae: “Si no la querían, ¿por qué no me la dieron? Yo la hubiera cuidado”

El proceso judicial avanza bajo la carátula de homicidio calificado, figura que contempla penas de prisión perpetua. La fiscalía analiza pruebas forenses y testimonios para reconstruir los últimos días de María, cuyo cuerpo presenta signos de violencia según fuentes no oficiales. Organismos de derechos humanos monitorean el caso, que conmocionó al país por la edad de la víctima y la crueldad del método utilizado para ocultar el crimen.