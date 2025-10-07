Daiana Magalí Mendieta, una joven de 22 años, era intensamente buscada en la localidad de Gobernador Mansilla, en la provincia de Entre Ríos, tras ser vista por última vez el viernes pasado. Este martes, y tras un amplio operativo de más de 4 días, su cuerpo fue encontrado sin vida en el interior de un aljibe de unos 10 metros de profundidad, en una zona rural conocida como Los Zorrinos, a pocos kilómetros del casco urbano.

El hallazgo fue confirmado por el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, y el fiscal de la causa, Sergio Saliski, quienes se presentaron en el lugar.

La primera pista surgió cuando encontraron el auto de la joven —un Chevrolet Corsa— con las llaves puestas, a casi cuatro kilómetros del pueblo. Esto activó un rastrillaje intensivo en una zona sin viviendas ni monte, lo que complicó el relevamiento de testigos. Las lluvias posteriores también dificultaron el trabajo pericial, según publica Infobae.

Según la investigación, Daiana había salido de su casa el viernes a las 19:45 mientras hablaba por teléfono con un hombre. Minutos después, su señal se perdió y no volvió a responder llamados.

Un dato relevante aportado por la policía indicó que no era "la primera vez que Daiana se ausentaba del domicilio"; sin embargo, aclararon que "nunca antes había cortado toda comunicación con su familia", lo que motivó la denuncia inmediata y encendió las alarmas en el entorno de la joven.

El domingo a la madrugada, la policía detuvo a un hombre de 55 años conocido como "Pino", que vivía a un kilómetro de la joven y había mantenido contacto con ella poco antes de su desaparición. En un allanamiento a un galpón alquilado por el sospechoso, secuestraron dos celulares, dos carabinas y una camioneta. Durante el procedimiento, el hombre intentó manipular un arma y fue reducido por la policía.

La jueza de Garantías Silvina Cabrera ordenó su detención, y la causa avanza con múltiples hipótesis, entre ellas la posibilidad de un femicidio. Por estas horas, se aguardan los resultados de la autopsia para establecer la causa de la muerte de la joven estudiante de astrología.