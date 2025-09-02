Un jubilado de Trelew sufrió el robo de su camioneta, recientemente comprada, el pasado viernes 29, alrededor de las 20 horas, en el barrio Armada Argentina, sobre la calle Feldman.

Según informaron allegados, al no tener novedades sobre el paradero de la camioneta tras la denuncia policial, la familia decidió difundir imágenes de la Fiat Toro, patente AC 453 QS, a través de redes sociales, con el objetivo de que la comunidad pueda colaborar con información que permita recuperarla.

“Es lamentable cómo el trabajo de toda una vida se lo llevan en segundos”, manifestó la hija del propietario en redes sociales, al pedir la colaboración de la comunidad para dar con el vehículo.

Tras la denuncia radicada ante la Policía, la División de Investigaciones Policiales de Trelew inició un trabajo investigativo para dar con el vehículo, que finalmente fue hallado el lunes por la noche en un asentamiento sobre avenida Colón de la ciudad, frente al barrio Planta de Gas.

“Un miembro de nuestra división, que se encontraba de franco, llamó la atención por las maniobras que realizaba un conductor poco ducho con la camioneta. Al estar de civil se acercó y logró ver que la patente no coincidía con el vehículo”, precisó el segundo jefe de la Brigada de Investigaciones sobre cómo se llegó a dar con el paradero de la camioneta.

Tras la alerta, llegó cerca de las 21:30 horas la primera comitiva policial. Los agentes se encontraron con tres sujetos (dos mayores de edad y un menor) descendiendo de la camioneta, ya en el interior de un patio. “Hubo un forcejeo, ya que nuestro personal trabajaba de civil y los delincuentes no se percataron de que eran empleados policiales; una vez identificados, desistieron de su actitud y se logró la aprehensión”.

Quedaron detenidos por la averiguación del delito de encubrimiento y resistencia a la autoridad. La audiencia de control se llevaría a cabo este martes o, en su defecto, el día miércoles.

Finalmente, este martes se dispuso un registro de la vivienda, registro del vehículo, secuestro y, posteriormente, restitución del automóvil a su propietario.