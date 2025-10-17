Tras casi dos semanas de angustiosa búsqueda, un hallazgo clave profundizó el misterio en torno a la desaparición de Juana Inés Morales (69) y Pedro Alberto Kreder (79). En horas de la tarde de este viernes, equipos de rastrillaje confirmaron la localización de la camioneta Toyota Hilux color beige, con cúpula, en la que la pareja se movilizaba desde el pasado 4 de octubre.

El vehículo fue encontrado en un área remota y de compleja geografía en las inmediaciones de Rocas Coloradas, un paraje costero situado al norte de la ciudad. La zona había sido señalada como de alto interés para los investigadores, luego de que se descartara la hipótesis inicial de que la pareja había llegado a la localidad de Camarones. El hallazgo del rodado confirma que Morales y Kreder transitaron por ese sector, pero abre una serie de interrogantes sobre lo que sucedió después.

La Policía del Chubut aseguró que, por el momento, no hay ningún rastro de los ocupantes en el interior del vehículo ni en sus alrededores inmediatos. La División Búsqueda de Personas de la Policía del Chubut, junto a peritos de la Policía Científica, trabaja en el lugar para levantar cualquier tipo de evidencia que pueda ayudar a reconstruir los últimos movimientos de la pareja y entender las circunstancias en las que abandonan la camioneta.

Sobre el operativo de búsqueda

Desde que se radicó la denuncia por la desaparición, se montó un operativo de búsqueda de gran magnitud que involucra a múltiples organismos y la propia comunidad. La Policía del Chubut, a través de sus divisiones especiales, junto a personal de Defensa Civil provincial y municipal, y la Subsecretaría de Protección Ciudadana, coordinan los rastrillajes que se extienden por la Ruta Provincial N°1 y sus caminos aledaños.

La última señal del teléfono celular de Juana Morales, detectada por las antenas en la zona de Caleta Córdova, y una imagen de una cámara de seguridad que captó a la camioneta que salía de ese mismo barrio , fueron las pistas que centraron la búsqueda en el corredor norte de la ciudad. El terreno, descrito como un "laberinto" de playas, senderos y cañadones, presenta enormes dificultades para los equipos de a pie y vehículos convencionales.

Por esta razón, la colaboración de civiles resultó fundamental. Familiares y amigos de la pareja, junto a grupos de voluntarios y agrupaciones de camionetas 4x4, se sumaron activamente a los rastrillajes, aportando recursos logísticos y un conocimiento invaluable del terreno. La hija de Juana, Aldana Botha, realizó en los últimos días un desesperado pedido público para sumar más recursos, como drones y hasta un helicóptero, para poder cubrir la vasta extensión de la zona de búsqueda.

La incertidumbre crece con el paso de las horas

El hallazgo de la camioneta, si bien es un paso crucial en la investigación, no hace más que aumentar la angustia de los familiares y de toda la comunidad de Comodoro Rivadavia, que sigue el caso con suma atención. Los investigadores se enfrentan ahora al desafío de determinar por qué la pareja dejó el vehículo y hacia dónde se dirigió . Todas las hipótesis permanecen abiertas, desde un desperfecto mecánico que los obligaron a seguir a pie, hasta la posibilidad de que hayan sido víctimas de un hecho delictivo.

El jefe de la División Búsqueda de Personas, Patricio Rojas, había confirmado previamente que, tras revisar cámaras y registros en Camarones, tenía la certeza de que la pareja nunca llegó a ese destino. Esta información fue la que reorientó todos los esfuerzos hacia Rocas Coloradas, una decisión que finalmente arrojó este importante resultado. Ahora, los operativos se concentrarán en un perímetro más acotado.

Líneas para aportar información

La Policía del Chubut solicita a la comunidad que aporte cualquier información sobre el paradero de Pedro Kreder y Juana Morales. Los teléfonos de contacto son: