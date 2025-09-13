Encontraron en un taller de Comodoro un auto que había sido robado en marzo de este año

La División Sustracción de Automotores de la Policía del Chubut llevó adelante el viernes un operativo de control en talleres y desarmaderos de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Como resultado de la inspección, se secuestró un vehículo que presentaba pedido de captura vigente por un hecho de hurto ocurrido meses atrás.

El procedimiento se realizó cerca del mediodía, alrededor de las 12, en un predio destinado a taller mecánico ubicado en el barrio Los Tres Pinos. Según el parte policial, los efectivos realizaron verificaciones de los vehículos y autopartes que se encontraban en el lugar, chequeando numeraciones de identificación con el sistema nacional de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA).

Durante el control, se detectó la presencia de un Renault Clio modelo 2012 que registraba un pedido de secuestro activo por hurto automotor. La denuncia había sido radicada en marzo de 2025 en jurisdicción de la Seccional Segunda de nuestra localidad petrolera cuando el rodado fue robado en circunstancias que se encuentran en investigación.

Tras constatar la irregularidad, se dio intervención al Ministerio Público Fiscal local, que dispuso de inmediato el secuestro del vehículo. Asimismo, se notificó de la imputación correspondiente al responsable del taller donde fue hallado el rodado. El hombre manifestó ante los efectivos haber adquirido el auto como comprador de buena fe, desconociendo que se trataba de un vehículo denunciado como robado.

Una pelea en una cervecería de Comodoro terminó con una multa y el secuestro de una camioneta

En la noche del viernes, un conductor de 23 años fue sometido a un control de alcoholemia que resultó positivo, luego de que la policía fuera alertada por una pelea en una cervecería ubicada sobre calle La Razón del barrio Pueyrredón, en Comodoro Rivadavia.

El incidente comenzó aproximadamente a las 23:00 horas cuando personal de la Comisaría Tercera recibió una llamada solicitando presencia policial debido a una pelea entre varios hombres dentro del establecimiento. Al arribar al lugar, la empleada del local informó a los oficiales que los involucrados se habían retirado minutos antes. “Viento Blanco”: secuestraron 20 kilos de cocaína con el sello de un poderoso clan narco

Poco después, la encargada del bar realizó un nuevo llamado para reportar que los mismos sujetos habían regresado y se encontraban estacionados frente al local en un vehículo. Inmediatamente, el móvil policial regresó al lugar.

Los efectivos procedieron a hacer descender a los tres ocupantes del rodado –el conductor de 23 años y dos acompañantes de 30 y 29– para su identificación. Al realizar un palpado de seguridad, los oficiales detectaron en los tres un presunto estado de ebriedad, con fuerte aliento etílico.

Ante la evidencia, se solicitó el apoyo urgente de personal de Tránsito municipal para realizar el control de alcoholemia correspondiente. Al arribar, el inspector llevó a cabo la prueba al conductor, la cual arrojó un resultado positivo de 1,17 gramos de alcohol por litro de sangre.