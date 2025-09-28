Encontraron el cuerpo del hombre de 52 años que estaba desaparecido en Comodoro

Personal policial de la Comisaría de Distrito Km 8 de Comodoro Rivadavia encontró este domingo por la mañana el cuerpo sin vida de un hombre de 52 años, quien había sido reportado como desaparecido el pasado 26 de septiembre. El hallazgo tuvo lugar en las inmediaciones de la cancha de veteranos del barrio Petroquímica, en el norte de la ciudad.

El cuerpo fue localizado alrededor de las 10:10 por efectivos que realizaban tareas de rastrillaje en la zona. Según informó la policía, el hombre fue hallado tendido en el suelo, sin prendas superiores y con el pantalón bajo.

Cerca del lugar, sobre un barranco, se encontraron pertenencias que coincidían con las que vestía al momento de su desaparición: una mochila azul, una camisa verde, una boina gris verdosa y un par de anteojos recetados.

Intervino personal de Criminalística, que realizó peritajes en el lugar y tomó registros fotográficos. De manera preliminar, se presume que el hombre pudo haber caído desde el barranco, ya que presentaba lesiones en la espalda y el abdomen. Según se indicó, no se observaron signos evidentes de violencia criminal.

En el sitio también se secuestraron varios elementos, entre ellos cinco latas de cerveza, una botella de vidrio, herramientas y un teléfono celular dañado. El cuerpo fue reconocido por un familiar directo en el lugar y posteriormente trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

En el operativo participaron autoridades policiales y judiciales, incluyendo el fiscal de turno y personal de la División Búsqueda de Personas.

La investigación continúa bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal.