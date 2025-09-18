Encontraron el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición en un basural de Neuquén
El cuerpo de una mujer de entre 20 y 30 años fue encontrado esta mañana en el Complejo Ambiental Neuquén, dentro de una cantera de acopio de materiales. La fiscalía investiga las circunstancias de la muerte.
Un hallazgo estremeció a Neuquén en la mañana de este jueves. El cuerpo, en avanzado estado de descomposición, de una mujer joven fue encontrado en una cantera de la meseta, dentro del Complejo Ambiental Neuquén (CAN). De acuerdo con las primeras pericias, la víctima tendría entre 20 y 30 años y llevaba más de 48 horas fallecida.
El hecho fue confirmado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), que designó a la fiscal de Delitos contra las Personas, Lucrecia Sola, para encabezar la investigación. En el lugar se montó un importante operativo policial para preservar la escena y realizar las diligencias correspondientes. También estuvo presente el subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert.
El hallazgo en la cantera
Según las primeras informaciones, el cuerpo fue detectado alrededor de las 9.45 por un chofer de camión que se encontraba retirando áridos en la cantera de una empresa constructora, situada entre la Autovía Norte y la ruta 67.
La situación generó un fuerte impacto en el predio, ya que se trató de un hallazgo inesperado en una zona de trabajo habitual. La víctima estaba en un sector de acopio de suelo grillado destinado a usos múltiples, lo que complicó aún más la sorpresa de los operarios.
Comunicado de la empresa BASAA
La contratista BASAA Ingeniería Ambiental, encargada del Complejo Ambiental Neuquén, emitió un comunicado en el que confirmó el hallazgo y explicó que se activó de inmediato el protocolo correspondiente.
“En el día de la fecha, aproximadamente a las 9.45, personal del Complejo Ambiental Neuquén encontró un cuerpo sin vida en el sector de acopio de suelo grillado destinado a usos múltiples dentro del complejo”, informó la firma.
Asimismo, aclararon que se dio aviso inmediato a las autoridades competentes, quienes actualmente trabajan en el lugar para determinar las circunstancias de la muerte.