Encontraron el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición en un basural de Neuquén

Un hallazgo estremeció a Neuquén en la mañana de este jueves. El cuerpo, en avanzado estado de descomposición, de una mujer joven fue encontrado en una cantera de la meseta, dentro del Complejo Ambiental Neuquén (CAN). De acuerdo con las primeras pericias, la víctima tendría entre 20 y 30 años y llevaba más de 48 horas fallecida.

El hecho fue confirmado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), que designó a la fiscal de Delitos contra las Personas, Lucrecia Sola, para encabezar la investigación. En el lugar se montó un importante operativo policial para preservar la escena y realizar las diligencias correspondientes. También estuvo presente el subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert.

El hallazgo en la cantera

Según las primeras informaciones, el cuerpo fue detectado alrededor de las 9.45 por un chofer de camión que se encontraba retirando áridos en la cantera de una empresa constructora, situada entre la Autovía Norte y la ruta 67.

Un histórico supermercado abrirá una nueva sucursal en la Patagonia y sumará 120 empleados: ¿seguirá en Argentina?

La situación generó un fuerte impacto en el predio, ya que se trató de un hallazgo inesperado en una zona de trabajo habitual. La víctima estaba en un sector de acopio de suelo grillado destinado a usos múltiples, lo que complicó aún más la sorpresa de los operarios.

Comunicado de la empresa BASAA

La contratista BASAA Ingeniería Ambiental, encargada del Complejo Ambiental Neuquén, emitió un comunicado en el que confirmó el hallazgo y explicó que se activó de inmediato el protocolo correspondiente.

“En el día de la fecha, aproximadamente a las 9.45, personal del Complejo Ambiental Neuquén encontró un cuerpo sin vida en el sector de acopio de suelo grillado destinado a usos múltiples dentro del complejo”, informó la firma.

Asimismo, aclararon que se dio aviso inmediato a las autoridades competentes, quienes actualmente trabajan en el lugar para determinar las circunstancias de la muerte.

Impactante video muestra el momento exacto del vuelco de un camión con 6 toneladas de salmón en Comodoro