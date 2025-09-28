Este domingo por la mañana, la policía de Chubut confirmó el hallazgo de un cuerpo en la zona del km 8 de Comodoro Rivadavia.

Según precisaron en las primeras informaciones, se trata de un hombre. El hallazgo se produjo en un sector ubicado entre el hospital militar y la estación de servicio.

La policía comenzó una investigación para establecer la identidad del difunto y la causa de la muerte.

NOTICIA EN DESARROLLO

