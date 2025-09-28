CHUBUT
Encontraron el cuerpo de un hombre en un barranco del Km. 8 de Comodoro
El hallazgo se produjo este domingo por la mañana. La policía investiga para establecer la identidad y la causa de muerte.
Este domingo por la mañana, la policía de Chubut confirmó el hallazgo de un cuerpo en la zona del km 8 de Comodoro Rivadavia.
Según precisaron en las primeras informaciones, se trata de un hombre. El hallazgo se produjo en un sector ubicado entre el hospital militar y la estación de servicio.
La policía comenzó una investigación para establecer la identidad del difunto y la causa de la muerte.
NOTICIA EN DESARROLLO
