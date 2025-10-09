Encontraron el cuerpo de Gonzalo Carrillo, el futbolista de Comodoro que había desaparecido en un río de Chile

Gonzalo Abraham Carrillo, un joven de 20 años que jugaba al fútbol en Comodoro, desapareció el pasado 14 de septiembre en las aguas del río Bueno, en la Región de Los Ríos, en la zona sur de Chile, mientras se bañaba junto a unos amigos.

Luego de que los jóvenes que acompañaban a Gonzalo realizaran la denuncia en la comisaría de la comuna, a unos 80 kilómetros de Valdivia y 130 de Puerto Montt, desde ese momento se activó rápidamente un operativo de rescate y búsqueda en la zona que terminó este jueves con la peor noticia.

A lo largo de 25 días, personal del GOPE de Carabineros, Unidad de Rescate de Mahuín, Drones UAV Chile, boteros de San Pablo y voluntarios locales trabajaron de manera ininterrumpida en el rastreo, cubriendo amplios sectores del cauce fluvial y sus alrededores.

La información del hallazgo del cuerpo sin vida del joven fue confirmada por su madre, Celeste Carrillo, quien agradeció el apoyo recibido durante las más de tres semanas que se extendió la búsqueda.

Con este triste desenlace, se dio por concluida la exhaustiva búsqueda que conmovió a toda la comunidad de Río Bueno y La Unión, quienes se mantuvieron pendiente de las labores de rescate y acompañaoron a la familia del joven.

Según informó Noticias Los Ríos, las autoridades no han entregado mayores antecedentes respecto al lugar exacto del hallazgo ni las condiciones en que fue encontrado el cuerpo, a la espera de las pericias correspondientes del Servicio Médico Legal.

Sobre la vida de Gonzalo

Gonzalo era oriundo de Ancud, una ciudad de la isla de Chiloé, en la región de Los Lagos de Chile. Desde ahí se mudó a Comodoro, donde residió durante varios años.

Este año, según informaron medios locales, había decidido regresar a Chile y llevaba cuatro meses viviendo con su abuelo en La Unión, capital de la provincia de Ranco, ubicada a unos 10 kilómetros de Río Bueno.

La desaparición de Gonzalo provocó una fuerte conmoción en el fútbol comodorense. Durante su último tiempo en la ciudad, el joven jugaba en reserva en Comodoro Fútbol Club.