Este miércoles, la Policía bonaerense confirmó el hallazgo de dos cuerpos en el marco de los allanamientos y rastrillajes que se realizan en la localidad de Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires, en el marco de la desaparición de Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).

Aunque hasta el momento reina el hermetismo en torno a la identidad de las víctimas, se espera que en las próximas horas las autoridades judiciales brinden una confirmación oficial sobre si la identidad de los cuerpos corresponde a las jóvenes buscadas.

Los procedimientos comenzaron en la noche del martes, luego de una serie de tareas de inteligencia y recolección de pruebas que derivaron en varios allanamientos simultáneos. En uno de los domicilios requisados, los investigadores hallaron manchas hemáticas compatibles con sangre humana, lo que reforzó la hipótesis de que el lugar habría sido escenario de un hecho violento.

Tragedia en Comodoro: un hombre fue atropellado por un taxi y murió en el hospital regional

En paralelo, la Policía detuvo al menos a cuatro personas, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras se analiza su posible vinculación con la desaparición de las tres jóvenes. El operativo estuvo a cargo de la DDI Quilmes, con apoyo de distintas dependencias policiales de la zona y bajo directivas de la fiscalía interviniente.

El caso generó una fuerte conmoción en Florencio Varela, donde familiares y allegados de las víctimas habían impulsado en los últimos días campañas de difusión y pedidos desesperados para dar con su paradero.

Robo relámpago en Rada Tilly: en 25 minutos desvalijaron una casa y se llevaron una caja fuerte

El siguiente paso será la realización de autopsias, que permitirán confirmar la identidad de los cuerpos y establecer las causas de la muerte.

LA DESAPARICIÓN

Brenda Del Castillo, Morena Verri y Lara Morena Gutiérrez fueron vistas por última vez el viernes pasado en las cercanías de una estación de servicio ubicada en la rotonda de La Tablada, Monseñor Bufano y Crovara.

Según contó la familia, las tres chicas habían organizado encontrarse con un hombre, con el que irían a un bar en la zona de Flores. Sin embargo, desde entonces sus celulares aparecen como apagados.

La desalojaron de una casa que usurpó en Comodoro, se puso agresiva con la policía y terminó detenida

"Ellas se iban a encontrar con una persona que las pasaba a buscar por la rotonda", contó Paula, mamá de Brenda, en un móvil con Crónica TV.

"Salieron del domicilio de Morena, se fueron a encontrar y después no sabemos más nada. El viernes se iban a juntar e iban a salir. Hay versiones de que están en una quinta en Canning, en la villa Las Antenas o en Lomas del Mirador", agregó.

La principal hipótesis que maneja la fiscalía por estas horas es que las mujeres habrían sido asesinadas en el lugar en el contexto de una fiesta organizada por una banda vinculada a narcos de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, zona donde también apuntaron los celulares de las víctimas.

Terror y pánico en Comodoro: un colectivo se habría quedado sin frenos y chocó contra varios autos

Hasta el momento, hay cuatro detenidos y se espera que en las próximas horas sean sometidos a declaración indagatoria.