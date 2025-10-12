En las últimas horas encontraron a Pedro, el nene de cinco años que era intensamente buscado. El menor había sido por su padre desde su hogar en el barrio Villa Serrana, en Villa Rivera Indarte, tras el trágico asesinato de su madre y su abuela el sábado 11 de ocrtubre. Las víctimas fueron identificadas como Luna Giardina y Mariel Zamudio.

Según informó la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del 2º Turno, a cargo de Gerardo Reyes, el menor fue hallado en buen estado de salud, en el Hotel Berlín, ubicado en la ciudad de Gualeguaychú.

Por su parte, el padre fue detenido mientras intentaba organizar su traslado hacia la frontera con Uruguay en un taxi, según confirmaron las autoridades responsables de la investigación.

El principal imputado por los asesinatos y el secuestro del niño es Pablo Laurta, padre del menor y de nacionalidad uruguaya. Según los informes policiales, Laurta habría ingresado el sábado por la mañana al domicilio de su expareja, ubicado en la calle San Pedro de Toyos, y disparó contra Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio. Las autoridades sospechan que el hombre podría estar intentando escapar hacia Uruguay.

La tragedia se inscribe en un contexto de antecedentes de violencia de género. Luna Giardina había escapado de Uruguay con su hijo Pedro hace casi tres años, luego de que Pablo Laurta intentara ahorcarla en una ocasión anterior.

A pesar de las denuncias existentes contra Laurta, y de que la víctima contaba con un botón antipánico, Giardina no llegó a activarlo en el momento del ataque. Además, el presunto autor de los crímenes es señalado como el creador de una cuenta en redes sociales denominada "Varones Unidos".

QUIÉN ES PABLO LAURTA, EL HOMBRE DETENIDO

En sus perfiles públicos, Laurta se presentaba como director de una empresa de vinculada a contenidos y aseguraba contar con formación académica destacada: estudios en la Universidad ORT de Uruguay y dos posgrados en Estados Unidos, uno en el Corporate Finance Institute (CFI) y otro en el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Pero detrás de esa imagen profesional se ocultaba un activismo virulento y misógino. En sus redes sociales era un activo difusor de discursos antifeministas, vinculado a la cuenta "Varones Unidos", desde donde cuestionaba sistemáticamente el accionar judicial con perspectiva de género.

También manifestaba admiración por figuras como Donald Trump y defendía públicamente a Johnny Depp durante su juicio por violencia de género. “La mera condición de ser hombre, o como dirían los feministas ‘machito’, es prueba suficiente de tu culpabilidad”, escribió en una de sus publicaciones, donde advertía sobre supuestas “denuncias falsas”.