La Policía del Chubut, a través de la División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia, había emitido la noche del domingo un pedido de colaboración de la comunidad para localizar el paradero del ciudadano Eduardo Antonio Aguilar.

El hombre de 35 años había sido visto por última vez este domingo 31 de agosto, cuando se retiró de su casa en las inmediaciones de Km. 17, en la zona norte de Comodoro.

En la denuncia constaba que tenia un retraso madurativo según informaron sus allegados al presentarse ante la policía.

Este lunes por la mañana, poco antes de las 9, desde la División de Búsqueda de Personas confirmaron su hallazgo en buen estado.

“Se deja sin efecto la Averiguación de paradero del ciudadano AGUILAR EDUARDO ANTONIO. El mismo fue habido, encontrándose en buen estado de salud”, indicaron.

BUSQUEDAS ACTIVAS EN COMODORO

NICOLÁS CAPOVILLA

Desapareció el 26 de enero de 2016. Era la una de la mañana de una noche de verano con poco movimiento en el centro de la ciudad –por donde él vivía- cuando salió a correr como lo hacía habitualmente por la zona de la costanera y Ruta 3 hacia zona norte.

La recompensa para dar con su paradero había aumentado a un $1.000.000 en agosto del año pasado. Ahora pasó a ser $3.000.000

A principios de noviembre, un rumor sobre un allanamiento en Santa Cruz en el marco de su búsqueda había surgido. Sin embargo, Daniela Millatruz, jefa de la División de Búsqueda de Personas, lo desmintió.

NORMA CARRIZO

El 22 de diciembre de 2017, Norma “Lily” Carrizo tomó un remis desde su casa, ubicada en barrio Pueyrredón, y se bajó sobre la calle Piedrabuena, en la ciudad de Rada Tilly, cerca de las 11 horas. Durante una hora mantuvo contacto con su hija, pero después no contestó más el teléfono.

Norma tenía en ese entonces 54 años, dejó en su casa la billetera con sus tarjetas de crédito y toda la documentación. La recompensa por Norma se había establecido en $250.000, pero con la actualización reciente ahora es de $2.000.000

VICTORIO JOURSIN

Victorio Joursin salió de su casa el 16 de enero de 2020. Todos los días hacía el mismo recorrido caminando, desde el barrio Standart hacia una quinta que tiene la familia en la zona de Km 11, en un predio cercano al Ejército.

Eran las 14 horas cuando este hombre de 75 años, policía retirado y con un cuadro de Alzheimer se despidió de su esposa y salió de su casa. Nunca llegó a destino.

Sus hijos nunca pararon su búsqueda, cada tanto, en alguna fecha lo recuerdan con una foto y con la esperanza viva de algún volverlo a ver. Ya pasaron tres años.

La recompensa había sido fijada en $250,000 y ahora ascendió a $2,000,000 como en el caso de Norma Carrizo.

Cualquier dato concreto sobre el paradero de los desaparecidos debe informarse a la línea 134 habilitada por el gobierno nacional.