La Policía del Chubut, a través de la División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia, emitió la noche del jueves un alerta para dar con el paradero de un adolescente de 16 años.

De acuerdo con el parte oficial, el joven había sido visto por última vez en inmediaciones del barrio La Floresta, en la zona sur de la ciudad. Desde entonces, familiares y autoridades no han podido establecer contacto ni conocer su ubicación.

Según se indicó, al momento de ser visto por última vez vestía un pantalón deportivo tipo jogging de color gris claro, una campera negra, una gorra con visera negra y zapatillas negras con detalles blancos.

ENCONTRADO

El viernes a la madrugada, desde la misma División de Búsqueda, confirmaron el hallazgo del joven en las redes sociales.

Apareció la adolescente intensamente buscada en Comodoro

“Se informa a la sociedad que ha sido localizado el adolescente A. H. C.El mismo se encuentra en buen estado de salud. Por favor se ruega eliminar su foto de las redes sociales”, indicaron