La tranquilidad de la zona norte de Mar del Plata se vio alterada por un dramático hallazgo la tarde-noche del miércoles, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en la playa Luna Azul, un sector ubicado sobre la ruta 11, a pocos kilómetros del centro de la ciudad.

De acuerdo con la información preliminar, un grupo de personas que caminaba por la costa advirtió la presencia del cadáver tendido sobre la arena y de inmediato dio aviso al 911.

Tras el llamado de emergencia, personal policial se dirigió al lugar y constató la situación. Minutos después, alrededor de las 19.30, una ambulancia del SAME arribó a la playa y confirmó el fallecimiento de la mujer.

Hasta el momento, no trascendió la identidad de la víctima ni la causa de su muerte, por lo que se aguardan los resultados de la autopsia. Tampoco se informó si presentaba signos de violencia.

La víctima se encontraba con el torso desnudo y sin signos de violencia visibles.

La víctima, de entre 35 y 40 años y de tez blanca, era de contextura mediana, tenía el cabello castaño y ojos celestes. Vestía un pantalón de jean y zapatillas blancas.

El hallazgo generó conmoción entre los vecinos que circulaban por el lugar al cierre de la jornada. La Fiscalía de Turno dispuso las primeras medidas de investigación y ordenó que el cuerpo fuera trasladado a la morgue judicial para avanzar con las pericias correspondientes, según publica 0223.

La investigación busca determinar no solo las circunstancias de la muerte, sino también el recorrido previo de la víctima en la ciudad y las últimas personas que tuvieron contacto con ella.