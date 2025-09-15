Un brutal femicidio conmociona a la localidad bonaerense de Pilar. El cuerpo de Solange Sanabria Ventura, de 25 años, fue encontrado desmembrado dentro de bolsas de nylon, envuelto en frazadas y con signos de haber sido atacado con un arma blanca. La joven estaba desaparecida desde el 1° de septiembre y su búsqueda había movilizado a familiares y amigos durante varios días.

El hallazgo ocurrió en un departamento ubicado sobre la avenida Rivadavia al 700, luego de que vecinos del edificio alertaran a la policía debido a los fuertes olores que se percibían en el lugar.

Al ingresar, los efectivos se encontraron con una escena macabra: varias bolsas plásticas con restos humanos, cubiertas por frazadas, y sobre un lavarropas, un serrucho de madera con rastros de sangre y piel que habría sido utilizado para desmembrar el cuerpo.

En el lugar también se encontraba O. A. B., de 26 años, pareja de la víctima y residente del departamento. El joven presentaba cortes autoprovocados en los brazos y fue trasladado bajo custodia policial a un centro de salud para recibir atención médica. Se investiga su responsabilidad directa en el crimen, y la principal hipótesis es que se trató de un femicidio seguido de un intento de suicidio.

Horas después del macabro hallazgo, la Policía detuvo a un segundo implicado en el crimen. Se trata de G. M. L., quien había colaborado con el femicida para trasladar el cuerpo, según publica Infobae.

La fiscal de Género de Pilar, María José Basiglio, imputó al sujeto identificado como G. M. L., de 21 años, quien habría colaborado en el traslado del cuerpo después del fallecimiento de la víctima. El amigo del principal acusado quedó igualmente detenido.

LA AUTOPSIA

La autopsia reveló que la joven Solange Sanabria Ventura, oriunda de General Rodríguez, fue asesinada a puñaladas y que su cuerpo fue desmembrado antes de ser ocultado en bolsas de nylon.

El informe forense determinó que Solange sufrió “agresiones físicas” previas a las heridas mortales causadas por un arma blanca.

Posteriormente, el agresor desmembró el cuerpo y distribuyó las partes en diferentes bolsas, que ocultó en el segundo piso del edificio, aún en obra.

Se pudo establecer que la joven fue asesinada entre cinco y siete días antes del hallazgo ocurrido el jueves pasado, lo que coincide con la denuncia de desaparición radicada por la familia a principios de septiembre.

El homicida intentó autolesionarse con un serrucho, según consignó Pilar a Diario, aunque solo sufrió heridas leves y fue apresado.