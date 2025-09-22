Un hombre fue hallado muerto este lunes por la tarde en un barranco del barrio Padre Corti, en Comodoro. Según informaron fuentes policiales a ADNSUR, se trata de un hombre de 49 años que habría caído desde una altura aproximada de 40 metros.

Si bien la principal hipótesis es que falleció producto del impacto, los investigadores esperan los resultados de la autopsia para determinar con exactitud cuál fue la causa de la muerte.

Fuentes policiales señalaron que la familia de la víctima se había acercado a la comisaría para informar su desaparición. Antes de que radicaran formalmente la denuncia, el hombre fue hallado en el barrio Padre Corti, donde existe una zona de barrancos.

“Se dio intervención a Criminalística, Fiscalía y la comisaría de Palazzo. Por el momento se trata de establecer las causas del fallecimiento de esta persona”, señalaron fuentes de la investigación.

Voceros consultados por ADNSUR señalaron que por el momento no tienen precisión sobre la fecha en la que había desaparecido la persona hallada sin vida este lunes. “Estamos esperando que terminen los trabajos en el lugar donde se encontró el cuerpo para luego avanzar con el resto de la investigación”, explicaron sobre las tareas que realizan agentes de Criminalística y Bomberos para retirar el cuerpo.

Sin embargo, otras fuentes de la investigación señalaron que el hombre habría sido visto por última vez el viernes. Según trascendió, se trataría de una persona que solía salir a caminar por la zona, lo que refuerza la hipóesis de que se podría haber tratado de una caída accidental.

Sobre el lugar en el que se halló el cadáver, desde la Policía aseguraron que no se registran antecedentes recientes de hechos similares, aunque destacaron que se trata de una zona con barrancos que tienen entre 30 y 40 metros de altura.

Noticia en desarrollo