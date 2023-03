Encontraron a un hombre con rasgos parecidos a Victorio Joursin: "No hay certezas, pero siempre está la esperanza de poder encontrarlo"

El 16 de enero de 2020 Victorio Joursin, de 75 años de edad salió de su casa en el barrio Standart luego de despedirse de su pareja, rumbo a su quinta en la zona de Km. 11 en Comodoro Rivadavia. Nunca llegó a destino.

Aunque hubo rastrillajes de fuerzas de seguridad, vecinos y familia, nunca hubo algún dato certero de que le pasó en el camino aquel día. Victorio es un policía retirado y con un cuadro de Alzheimer.

Esta semana, se conoció que la familia recibió una noticia acerca del paradero de un hombre con similares características, lo que reavivó la ilusión de sus seres queridos y también la angustia. ADNSUR dialogó con ellos, quienes comentaron que la semana pasada recibieron una llamada de la Brigada de Búsqueda de personas de Sarmiento.

“La policía nos hizo saber que -en un campo a 80 kms de Sarmiento aproximadamente- andaba un hombre deambulando”, dijo Julio Joursin, hijo del hombre desaparecido.

“Era un hombre mayor, con barba, ya desalineado. Había una posibilidad que podría llegar a ser mi padre, por lo que nosotros viajamos, fuimos hasta allá, estuvimos ayudando en la búsqueda pero no logramos ubicar al señor”, expresó con mucha angustia.

Julio confirmó que un grupo de peones de campo lo vieron el día domingo, pero dieron aviso a la policía recién el martes. Sospechan que en ese lapso de tiempo se pudo haber desplazado para otro lado, no saben para donde.

“La Policía de Sarmiento está en ese tema, siguiendo la búsqueda, lamentablemente el clima no ayuda, porque ellos iban a sobrevolar la zona con un helicóptero de Prefectura, iban a tratar de conseguir drones para hacer más extensa la búsqueda”. dijo.

Su familia lo busca intensamente, y al viajar al lugar participaron de las tareas para encontrar algún dato. “Nosotros anduvimos caminando, buscando algún indicio, huellas, rastros, algo, pero son campos tan grandes que lamentablemente no se puede cubrir todo”, expresó Julio.

“Si bien la policía anduvo a caballo, en moto, no tienen tanto personal y lamentablemente, en estas búsquedas faltan cosas. Esa pérdida de tiempo te lleva a no conseguir encontrar a la persona”, explicó

El hombre fue consultado sobre si existe la posibilidad de volver a viajar a Sarmiento para encontrar al hombre que vieron estos peones. “Todo dependía de la brigada, que es lo que ellos diagraman como búsqueda y lamentablemente por cuestiones de trabajo uno no se puede estar moviendo mucho, si bien desearía uno estar siempre en todos lados, no se puede”.

“Dependemos de lo que la policía haga y nos informe”, manifestó.

EL HOMBRE ENCONTRADO

La policía se contactó con los peones que dieron el aviso inicialmente, fueron hasta el casco de la estancia y les mostraron varias fotos de Victorio. En una de ellas, los peones reconocieron que es el hombre que ellos cruzaron. “les vuelven a mostrar otra foto donde le pusimos barba, le habíamos modificado la foto para simular como se vería hoy. Ellos decían este es más parecido al hombre que cruzamos”, dijo Julio.

“El hombre que cruzaron ellos es muy delgado, está muy quemado con el sol, como que ha estado mucho tiempo a la intemperie y esto nos marcaba un poco de esperanza. Nosotros teníamos un familiar que vivía cerca de esa estancia, por lo que dicen del Alzheimer, te hace volver a viejos tiempos”.

Con mucha angustia Julio expresó que este dato ilusiona a la familia. “Empezás a atar cabos y te lleva a que sea una posibilidad. No hay certezas, pero siempre está la esperanza de poder encontrarlo”.

“Nos agarró la pandemia, después la justicia tarda demasiado en hacer cosas que por ahí pueden ser mas rapidas. Cuesta después buscar u obtener información, o se borraron huellas, rastros, todo eso es tiempo. Lamentablemente nos tocó a nosotros y siempre la búsqueda va a estar. Es la prioridad número 1 de toda mi familia”, lamentó.

EL DÍA QUE DESAPARECIÓ

Victorio salió rumbo a su quinta en la zona de Km. 11 en Comodoro Rivadavia ese 16 de febrero de 2020, pero nunca llegó a destino. Su familia comenzó a buscarlo a la hora que perdieron el contacto. “El se fue de mi casa a las 4 de la tarde, y a las 5 nosotros ya lo estábamos buscando. No hubo un lapso de tiempo tan grande para que él se haya ido tan lejos”, dijo su hijo.

“Si bien alguien lo pudo haber levantado o trasladado, pero no sabemos nada. La policía llega a un determinado tiempo que no es que dejan la búsqueda pero no se involucran tanto. Queda en la familia ver la manera de que se haga visible, que no quede en el olvido”.

“Comodoro tiene 17 desaparecidos, que no hay información. Vivís con eso. Nunca va a ser igual hasta saber con certeza qué pasó”.

“Como ser en el ejército no dieron aviso a sus superiores, ya hubo una falla ahí en avisar que una persona entró a su predio, después que lo sacaron y él volvió a entrar, lo volvieron a sacar pero nunca hay un horario fijo, no sabían. Hay cosas que te hacen dudar de la parte del ejército”, relata sobre aquel día Julio.

“Después gente que dice haberlo visto caminar rumbo a la escombrera y nosotros esa parte la habiamos recorrido. Te queda la desesperanza de no saber qué sucedió”, finalizó.