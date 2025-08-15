Maximiliano Agesta, el hombre de 34 años que estaba desaparecido desde el 10 de agosto en Caleta Olivia, fue hallado este viernes en buenas condiciones.

Agesta había sido visto por última vez el pasado domingo al mediodía en el departamento del barrio 2 de Abril que compartía con un amigo.

La preocupación de su familia se hizo evidente en las redes sociales, donde informaron que, pocas horas después de su desaparición, descubrieron una remera, una malla y un paquete de cigarrillos pertenecientes a Maximiliano en la zona costera conocida como Laguna Empetrolada.

Noelia, una amiga, solicitó colaboración: “Es de Necochea, hace varios años se fue al sur, pero sus amigos y familiares son de la ciudad. Muchos pudieron viajar a colaborar con su búsqueda.”

Desaparición y misterio en Santa Cruz: encontraron ropa y cigarrillos de Maximiliano Agesta en la costa

La policía dio a conocer la situación en medios digitales y realizó múltiples averiguaciones, incluyendo rastrillajes y consultas con conocidos y familiares, según informó La Opinión Austral.

Por fortuna, este 15 de agosto se confirmó que fue hallado cerca de las 20:00 horas y se encuentra en buen estado de salud.