La comunidad de Comodoro Rivadavia recibió buenas noticias respecto a la búsqueda de Luciano Emanuel Vivar, de 23 años, quien había sido reportado como desaparecido.

Según informaron desde Búsqueda de Personas este sábado a la tarde, Luciano fue hallado sano y salvo, encontrándose en buen estado de salud. Ante esto, se solicita a la comunidad eliminar cualquier foto del joven que haya sido compartida en redes sociales durante el período de búsqueda.

Casi en paralelo, también desde la División de búsqueda de personas confirmaron el hallazgo de Héctor Omar Carrasco.

El hombre de 30 años se habìa ausentado de su vivienda en el barrio Máximo Abásolo el mismo 16 de octubre, sin que se tuvieran más noticias sobre su paradero desde entonces.

Las autoridades no proporcionaron informaciòn de en que circunstancias fueron hallados ambos jóvenes.

Desde la división de búsqueda agradecieron la colaboración y la difusión del mensaje que permitió mantener informada a la población y contribuir a la rápida resolución del caso.