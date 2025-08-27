Máxima preocupación
Encontraron a la mujer de 46 años que era buscada en Santa Cruz
Había publicado mensajes inquietantes a su familia antes de ausentarse. La policía activó un operativo de búsqueda y, en las últimas horas, se informó que fue hallada en buen estado de salud.
El pasado martes 26 de agosto, la Policía de Santa Cruz informó que encontraron en buen estado de salud a L. M. B., la mujer de 46 años que era intensamente buscada en la ciudad de Las Heras, Santa Cruz.
La mujer había enviado preocupantes mensajes a su familia, donde habló de deudas, amenazas y su decisión de abandonar el hogar.
Tras denunciar su desaparición, los efectivos desplegaron un operativo de búsqueda para dar con su paradero. Finalmente, el martes 26 la mujer fue hallada en buen estado de salud, por lo que se dio por finalizada la búsqueda.
