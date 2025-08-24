Este domingo 24 de agosto por la noche, la Oficina de Búsqueda de Personas de la ciudad de Puerto Madryn informó que encontraron a la menor de 15 años que era intensamente buscada en Chubut.

La menor había desaparecido el 23 de agosto por la tarde y, tras la denuncia, comenzó un operativo de búsqueda para dar con su paradero. En tanto, esta tarde-noche la búsqueda quedó desactivada tras ser hallada en buen estado de salud.

De esta manera, el personal policial agradeció a las personas que colaboraron compartiendo la información para dar con su paradero.