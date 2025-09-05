Encontraron a la joven de Comodoro que había desaparecido en Mendoza

La División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia, perteneciente a la Policía del Chubut, informó que fue encontrada la joven de 20 años que había desaparecido en la provincia de Mendoza.

La chica había perdido contacto con su familia el jueves 4 de septiembre en horas de la madrugada y, este viernes 5 por la tarde, confirmaron que regresó en perfecto estado de salud.

Ante cualquier hecho similar, solicitan comunicarse de manera urgente con la policía, brindando información de la persona con sus características físicas, vestimenta y otros datos de suma importancia.

Pasos a seguir si una persona desaparece en Chubut

1. Hacer la denuncia inmediatamente

Dirigite a la comisaría más cercana o a la División de Búsqueda de Personas (si existe en tu localidad).

También podés llamar al 101 (emergencias policiales) o al 134 (línea nacional de personas desaparecidas).

No es necesario que hayan pasado 24 horas. La desaparición puede reportarse en el acto.

2. Aportar toda la información posible

Nombre completo, edad, DNI y domicilio.

Última vez que fue vista (fecha, hora, lugar).

Ropa que vestía, señas particulares, enfermedades, medicación, rutinas o vínculos relevantes.

Una foto actual y cualquier dato que pueda ayudar (amigos, pareja, redes sociales, etc.).

3. Pedir que se active el “Protocolo de búsqueda”

En Chubut, la policía puede activar el Protocolo de Actuación ante Personas Desaparecidas o Extraviadas, lo que incluye: Aviso a otras comisarías y fuerzas federales. Difusión de imágenes por medios oficiales. Revisión de cámaras de seguridad. Alerta a hospitales, paradas de colectivos, etc.

4. Contactar a la Fiscalía

Podés dirigirte también a la Fiscalía de turno para asegurar que intervenga un fiscal en el caso.

En casos urgentes, podés pedir que la causa se caratule como averiguación de paradero.

5. Difusión responsable

Difundí la información (foto, datos clave, contacto policial) por redes sociales, medios locales, grupos vecinales, pero sin especular ni inventar hipótesis.

Asegurate de que los datos coincidan con los que la policía autoriza a compartir.

6. Colaboración con las autoridades