Encontraron a la adolescente de 15 años tras más de 48 horas de intensa búsqueda en Comodoro

La Policía del Chubut difundió el día sábado un pedido de colaboración a la comunidad de Comodoro Rivadavia, para dar con el paradero de B. M T, una adolescente de 15 años.

Según el informe oficial, la menor se ausentó de su casa alrededor de las tres de la tarde del viernes 5 de septiembre y no regresó, por lo que se radicó la denuncia por averiguación de paradero y se dio intervención a la División Búsqueda de Personas.

Al momento de su desaparición, se desconocía con exactitud la vestimenta que llevaba puesta. Esta falta de detalle incrementaba la importancia de que cualquier persona que pueda haberla visto se comunique de inmediato con las autoridades.

Encontraron al hombre de 35 años que era intensamente buscado en Comodoro

Finalmente, el domingo, en horas de la madrugada, desde la División de Búsqueda de Personas confirmaron que la menor de 15 años fue hallada en buen estado de salud.

“Por favor se ruega eliminar su foto de las redes sociales. Desde ya, muchas gracias! Se agradece su colaboración y difusión”, informaron.

MENORES DESAPARECIDOS EN ARGENTINA

En Argentina, según la organización Missing Children Argentina, se reciben más de 6 denuncias diarias por desaparición de niños y adolescentes.

Esta cifra, aunque alarmante, representa solo una parte del total: muchas desapariciones no se denuncian de inmediato, lo que sugiere que el número real podría ser incluso mayor.

Ante la desaparición de una persona —especialmente si es menor de edad— en Argentina no hay que esperar 24 horas para denunciar. Estos son los pasos recomendados:

Apareció el hombre de 34 años que era intensamente buscado hace dos días en Comodoro

1. Llamar y denunciar de inmediato

Comunicate con el 911 o el 101 (Policía) y aportá todos los datos de la persona desaparecida.

También podés llamar a la Línea 134 (Ministerio de Seguridad de la Nación) o a Missing Children Argentina: 📞 0800-333-5500.

2. Acudir a la comisaría más cercana

Presentar una denuncia formal con: Nombre completo. Edad, fecha y lugar de desaparición. Descripción física (altura, peso, contextura, color de piel, ojos, cabello, cicatrices, tatuajes, etc.). Ropa que vestía al momento de la desaparición. Foto actual.

3. Guardar y entregar pruebas

Fotos recientes (digitales y en papel).

Datos de redes sociales, contactos, direcciones, lugares que frecuenta.

Cámaras de seguridad cercanas.

4. Difusión inmediata

Compartir la foto y datos en redes sociales, grupos de WhatsApp y medios locales.

Usar hashtags como #BuscamosA o #AlertaSofía si es un menor.

5. Seguir en contacto con las autoridades

Preguntar quién está a cargo de la causa.

Anotar el número de expediente.

Actualizar la información si surgen nuevos datos.

6. En caso de menores de edad