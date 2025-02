En las últimas semanas aumentaron los hechos de inseguridad en el barrio Máximo Abásolo, en Comodoro Rivadavia y generó la preocupación de todos los vecinos. En este contexto, Jessica, la vecinalista de la zona, habló con ADNSUR y explicó la grave situación, donde en la última semana ya se registraron tres robos.

“Nos entran a robar por la noche, tiran piedras a las casas para ver si uno está o no está, y aún cuando estamos en casa, igual entran”, expresó.

"A la vecina de la esquina le entraron a robar justo ayer, estando ella en su casa. Entran como si nada, y eso es lo que más nos preocupa, el hecho de que entren a tu casa a robarte, no solo lo material, sino también el miedo que eso genera", añadió.

Además, recordó que “a mi vecino, en solo 15 minutos, le robaron la mochila del trabajo de la camioneta. Al kiosco de la esquina y la panadería también les entraron a robar”. No obstante, indicó que, a pesar de las denuncias, la situación no mejora. "Hacemos la denuncia, pero no nos la toman. La policía te pregunta si conoces a los delincuentes, pero todos saben quiénes son. Sin embargo, dicen que no pueden hacer nada porque son menores de edad”, señaló.

"Estamos a una cuadra de la Comisaría Sexta, pero no es nuestra jurisdicción. La Séptima está a cuatro cuadras y nunca vienen. Ya estamos cansados", agregó Jéssica.

Por otra parte, la vecinalista también denunció que muchos de los delincuentes son jóvenes que están bajo el efecto de drogas. "Tienen un aguantadero acá en el barrio. La policía sabe quiénes son, pero no se puede hacer nada porque son menores", añadió. Los robos son cada vez más frecuentes, y la violencia y la preocupación crecen entre los vecinos, quienes temen por la seguridad de sus hijos, que van a la escuela en medio de esta ola de inseguridad.

Asimismo, reconoció que la falta de iluminación en el barrio también es un factor que agrava la situación. “La gente se levanta temprano para trabajar y no tenemos iluminación en las calles”.

En respuesta a la situación, la veicnalista del Máximo Abásolo sostuvo que “estamos organizándonos para tener más seguridad, porque si no somos nosotros los vecinos, ¿quién nos va a cuidar?”, concluyó.