“No hay plazos para que la comisión de admisibilidad se expida, pero ante esta circunstancia y la importancia que tiene la denuncia, seguramente lo hará el 13 de septiembre, cuando el consejo está convocado para sesionar en Comodoro Rivadavia”, indicó Maglione, en diálogo con Periodismo de 10, por CNN Comodoro.

Daniel Baez es uno de los nombres propuestos -junto con el de Ricardo Napolitani y Silvia Bustos- por el gobernador Mariano Arcioni para integrar el Superior Tribunal de Justicia.

Tal como informó ADNSUR, la denuncia de la Asociación Civil de Madres de Víctimas de Trata de Personas fue presentada en marzo ante el consejo, cuestionando la actuación del fiscal en una causa que involucraba a un niño cómo víctima de abuso sexual infantil. El cuestionamiento hacia la actuación del fiscal es por haber pedido en su momento el archivo de la investigación (por entender que no había pruebas para impulsar la acusación), pero la querella se opuso y logró llevar el caso a juicio, con sentencia condenatoria para la madre y la pareja del niño.

El caso adquiere mayor relevancia aún porque el fiscal Báez es uno de los nombres que el gobernador Arcioni propone para integrar el Superior Tribunal de Justicia.

Qué significa la admisión de denuncia y posible sumario

Vale recordar que la comisión de admisibilidad del Consejo de la Magistratura aún debe resolver si la denuncia es válida para ser admitida o si carece de fundamento, en cuyo caso debería rechazarla y archivar las actuaciones.

Si decide admitirla (en debate con el pleno del consejo, que debe avalar esa decisión por mayoría), entonces se deberá sortear a un consejero para que realice un sumario, a fin de evaluar la actuación del fiscal en la causa que originó el cuestionamiento.

Siempre de acuerdo con el reglamento, luego de ese plazo de 90 días (que puede llegar a prorrogarse), según los resultados obtenidos en el dictamen, el consejo puede resolver que no hay causas para sancionar al magistrado denunciado, o bien cabe una sanción administrativa o, en el escenario más grave, decidir hay fundamentos para dar inicio a un juicio de destitución.

La definición sobre si se inicia o no un sumario es importante, porque podría darse el hipotético caso de que Báez logre la aprobación de su nombre para integrar el Superior Tribunal de Justicia antes de que concluya el eventual sumario en su contra: se daría así una situación inédita, ya que el Consejo de la Magistratura puede evaluar la conducta de un fiscal o de un juez, pero no así en relación a un ministro del Superior Tribunal de Justicia.

“No nos adelantamos tanto –planteó Maglione-. Ahora lo que hay es una denuncia formulada contra un fiscal de la provincia y este fiscal todavía no está notificado de que tenga un sumario en marcha; está notificado de que hay una denuncia en su contra y la comisión de admisibilidad decidirá si admite o no. Y por otro lado, no sabemos si Báez será ungido”.

Reunión del FOCECMA

En otro orden, Maglione informó sobre la reciente reunión del Foro de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina, que sesionó el 27 de agosto en Córdoba.

En esa instancia, recayó sobre Chubut la Secretaría Académica, que estará a cargo del propio Maglione, mientras que la nueva presidente del organismo es la Dra. María Marta Cáceres, presidente a su vez del Consejo de la Magistratura de Córdoba e integrante del Superior Tribunal de Justicia de esa provincia.

Sobre el tema, el presidente indicó que ha ofrecido a la provincia de Chubut como sede de la próxima reunión, que se celebrará entre el 26 y 27 de noviembre próximo, en reconocimiento a la trayectoria del consejo chubutense, que es uno de los primeros que se crearon en el país, por lo que ha tenido a su cargo el rol de Presidencia y Secretaría General en otros períodos.