En Salta se podrá ir a votar con fiebre: lo definió la Justicia

La Justicia Electoral y la Gobernación de Salta habilitaron que los electores que tengan fiebre puedan votar en los comicios provinciales de este domingo, una decisión que llamó la atención en medio de la pandemia y ante la amenaza por la variante Delta en el país.

El protocolo sanitario para los comicios establece que si en el ingreso al establecimiento de votación se detecta que un ciudadano tiene temperatura mayor a 37,5ºC, no será rechazado, sino que podrá continuar con su camino hacia la mesa para poder emitir su voto. Ahora bien, esa persona tendrá prioridad para que el proceso se complete lo más rápido posible.

Las autoridades respondieron, ante los cuestionamientos que generó la medida, que solo la temperatura, si no hay otros síntomas, no implica sospecha de COVID-19. "La fiebre, por sí sola, no implica sospecha de Covid-19. Tendría que haber dos o más síntomas para que sea así. Puede ser por otras causas", explicó la directora general de Coordinación Epidemiológica, Analía Acevedo, a El Tribuno.

La funcionaria aclaró que los que se sienten enfermos no deben ir a votar, sino buscar atención médica. "Al ingreso, si se detecta a una persona febril sin ningún otro síntoma, se le va agilizar la votación para evitar cualquier riesgo en general", puntualizó.

Acevedo opinó: "Seguramente no habrá personas que vayan a votar con fiebre. Si mantenemos el distanciamiento, usamos el barbijo y estamos en espacios abiertos, como los patios de las escuelas donde se hace la cola, el riesgo es mínimo o nulo".

En Salta están habilitadas para votar 1.046.734 personas. Las elecciones provinciales serán este domingo. Se elegirán 12 senadores, 30 diputados, 60 convencionales constituyentes, un intendente y 343 concejales.

Fuente: Telefe/NA