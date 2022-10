En pleno velorio se dieron cuenta que le habían entregado el cuerpo de otra persona: "Mi papá estaba vivo en terapia intensiva"

Una grave confusión entre dos pacientes que tenían el mismo apellido generó que dos familias vivieran momentos de gran angustia y tristeza en la ciudad de Caleta Olivia, luego de que a una le avisaran que su familiar había fallecido cuando no era así y estaban velando a otra persona.

Javier Díaz, hijo del hombre que fue dado por muerto y al que le entregaron el cuerpo de otra persona, habló con ADNSUR sobre la difícil situación que le tocó vivir a su familia por un “error” en la Clínica Cruz del Sur, donde confundieron a su padre con otro paciente del mismo apellido y lo dieron por muerto.

El hombre vive en Comodoro Rivadavia y relató que su padre se encontraba internado en la clínica cuando le avisaron a su madre - quien también vive en la localidad santacruceña- que había fallecido y que debía acercarse a realizar los trámites.

“Yo viajé desde Comodoro, cuando llego comienzo a gritar que “ese no era mi padre”, lo veo desde lejos porque no me quise acercar y me sacan los enfermeros”, dijo sobre su primera reacción.

El personal, según contó, le pidió que se calme y le explicaron que no lo reconocía porque debido a los fármacos “se pone irreconocible”

“Nos entregaron un cuerpo que no era nuestro padre con un acta de defunción”, dijo, ppor lo que inmediatamente, se dirigieron a la clínica para saber que había sucedido y allí se encontraron con una familia que reclamaba por el cuerpo de su familiar.

“Esta persona que fue a ver a su padre, se encuentra con la realidad que estaba en una sala velatoria y que casi lo estaban por velar a su padre con otra familia”, relató sobre lo sucedido.

La confusión, según le indicaron las autoridades, se habría originado porque ambos pacientes tenían el mismo apellido. “El director me dijo que estas cosas suelen pasar. Nos equivocamos de número. Todos lloramos a nuestro padre, estaba fallecido y hasta ese momento de saber la verdad, tuvimos un sufrimiento y la otra familia está devastada”, afirmó.

Javier indicó que las dos familias damnificadas avanzarán con denuncias y acciones legales contra la clínica porque además de la confusión, cree que su padre no recibió la medicación que le correspondía y que el otro paciente fallecido tampoco.

“La otra persona no estaba teniendo tratamiento con medicamentos sino con un drenaje, con la confusión comienzan a medicarlo con lo que le corresponde a mi padre y la duda es si se lo dejó de medicar”, indicó.

“Mi padre está en terapia intensiva. Si en ese lapso hubo una confusión y no se le medicó, nuestra preocupación es que su cuadro empeore porque está con una falla multiorgánica”, agregó.