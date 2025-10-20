Un grave hecho de violencia conmocionó a Caleta Olivia la noche del domingo 19 de octubre, Día de la Madre, cuando Nahuel Franco Marcial, un joven de 18 años, fue herido de bala en una zona cercana al playón deportivo que se encuentra detrás de la escuela N° 79, en la intersección de los barrios 17 de Octubre y Golfo San Jorge.

LE DISPARARON DESDE UN AUTO Y ESTÁ EN GRAVE ESTADO

El incidente ocurrió alrededor de las 21 horas, cuando, según testimonios preliminares, un vehículo interceptó a Nahuel sin mediar palabra y se efectuó un disparo. La Policía llegó rápidamente al lugar y halló al joven tendido en el suelo, en estado grave.

Nahuel estaba acompañado por otras personas que expresaban conmoción y alarma por lo ocurrido. El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, donde permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) debido a la gravedad de las heridas.

La División de Investigaciones (DDI) y el Juzgado de Instrucción Penal N° 1, a cargo del juez Marcos Pérez Soruco, llevan adelante la investigación del hecho. Según declaró el comisario mayor José Britos a la emisora Inforadio, “un vehículo habría interceptado al joven y efectuado un disparo sin mediar palabra”. Además, un testigo aportó datos importantes que permitieron identificar el automóvil involucrado: se trataría de un vehículo gris, bajo, posiblemente un Corsa.

La fuerza policial activó un operativo de búsqueda inmediata del rodado sospechoso y sus ocupantes, adelantando que habrá detenciones y secuestro de las unidades utilizadas en el ataque. Apoyados en cámaras particulares de la zona y peritajes criminalísticos, en conjunto con la División Criminalística, se recolectaron evidencias tales como manchas de sangre, restos de proyectiles y elementos balísticos, descartando la posibilidad de una balacera generalizada y apuntando a un ataque dirigido contra Nahuel.

Familiares y amigos de Nahuel movilizaron a la comunidad a través de redes sociales con una cadena de oración, buscando apoyo para su recuperación y la pronta justicia. Un mensaje publicado por un familiar solicitaba: “Pedimos cadena de oración por mi primo Nahuel que está luchando por su vida. Ayúdenme a compartir, por favor”.

La publicación se viralizó con decenas de comentarios expresando solidaridad y reclamos para que los responsables sean detenidos y juzgados.

Mientras Nahuel continúa en estado crítico en la UTI, la justicia y la Policía trabajan para avanzar en la identificación y detención de los sospechosos. El comisario mayor Britos reafirmó que la investigación está en curso y que se espera “un pronto desenlace con las detenciones y el secuestro de los vehículos involucrados”.