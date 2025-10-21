Este martes, la tranquilidad habitual del centro de Puerto Deseado se vio alterada por un llamado urgente que alertaba sobre una pelea entre dos personas. El aviso llegó a la policía local, que rápidamente decidió intervenir y evitar que el conflicto derivara en una tragedia.

El hecho ocurrió cerca de las 08.30 horas sobre la calle Belgrano, entre Piedra Buena y Gobernador Gregores. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a un hombre que portaba un machete de grandes dimensiones, adoptando una actitud agresiva y desafiante.

La violencia evidente del hombre y su negativa a acatar las órdenes policiales generaron un clima de alta tensión y peligro inminente para los vecinos y transeúntes de la zona.

Ante esta situación, los agentes consideraron que la única opción viable para garantizar la seguridad pública era desplegar un operativo integral de control y contención, con el fin de evitar que el enfrentamiento escalara y perjudicara a terceros inocentes.

DESPLIEGUE POLICIAL Y CONTENCIÓN PARA EVITAR UNA TRAGEDIA

La policía estableció inmediatamente un perímetro de seguridad, que incluyó el corte de calles aledañas a la escena. Este dispositivo permitió despejar la zona y resguardar a los ciudadanos que circulaban o residían en ese sector. Además, se solicitó refuerzo para contar con mayor personal e incrementar la capacidad de control del incidente.

Durante varios minutos, los agentes intentaron establecer un diálogo con el individuo, con la esperanza de que depusiera su actitud violenta y depusiera el arma. No obstante, los intentos de negociación no fructificaron ante la férrea resistencia del sujeto, que permaneció agresivo y en posesión del machete.

Ante esta negativa y la creciente peligrosidad del episodio, la policía tomó la difícil decisión de efectuar un disparo disuasivo con escopeta. Este accionar, aunque calificó como medida extrema, se ejecutó con el objetivo de garantizar la integridad física de todos los involucrados y lograr la reducción del agresor sin causar heridas.

El disparo disuasivo produjo el efecto deseado, permitiendo que los efectivos lograran reducir al hombre sin que se registraran daños personales ni a civiles ni a los agentes. De inmediato, fue inmovilizado y trasladado bajo custodia policial a un lugar seguro. Allí permanece bajo vigilancia y a disposición de la justicia mientras continúan las investigaciones sobre las razones que motivaron su conducta violenta.

Según el parte oficial difundido por la comisaría de Puerto Deseado, no se encontraron armas de fuego en poder del sujeto, lo que descarta la participación de ese tipo de armamento en el conflicto. La policía enfatizó que la rápida y efectiva intervención permitió impedir lesiones a ciudadanos inocentes y preservar la integridad del personal policial.

Con información de Diario Nuevo Día, editada y redactada por un periodista de ADNSUR