En medio de la tensión política con los gobernadores tras el veto a la ley que buscaba reformar la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el Gobierno nacional transfirió el viernes pasado $12.500 millones a cuatro provincias bajo ese mismo concepto.

Según un informe de la consultora Politikón Chaco, los distritos que recibieron los fondos fueron Misiones ($4.000 millones), Entre Ríos ($3.000 millones), Santa Fe ($3.000 millones) y Chaco ($2.500 millones), según un informe de la consultora Politikón Chaco. En un solo día se transfirió más de cuatro veces lo que se había distribuido en todo agosto, cuando apenas se destinaron $3.000 millones en total.

FAVORES POLÍTICOS Y BENEFICIADOS

Entre Ríos es la gran ganadora del esquema: recibió el único ATN de agosto y sumó otro en septiembre, alcanzando $6.000 millones en apenas dos meses. La consultora remarcó que no es un dato menor: en esa provincia el gobernador Rogelio Frigerio selló una alianza electoral con La Libertad Avanza (LLA), que encabeza las listas nacionales para octubre.

Algo similar ocurre en Chaco, también beneficiada en septiembre, donde los candidatos de LLA lideran las boletas para Diputados y Senadores en acuerdo con el oficialismo provincial.

En este marco, cabe recordar que los gobernadores Frigerio y Zdero fueron dos de los tres invitados a la primera reunión de la Mesa Federal (el otro fue Cornejo, de Mendoza), lanzada por el gobierno nacional luego de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y que constituyó además el “debut” del nuevo ministro del Interior Lisandro Catalán. Ante esto, el otorgamiento de ATN a esas dos provincias podría ser vista en clave electoral.

Los casos de Santa Fe y Misiones, las otras dos provincias beneficiadas, son distintos: no fueron convocados por la Casa Rosada y sus gobernadores sostuvieron importantes críticas hacia el oficialismo nacional en el último tiempo, además de que no tienen alianzas electorales en sus distritos.

EL CONTRASTE PATAGÓNICO: CHUBUT, ENTRE LAS RELEGADAS

El informe subraya las marcadas diferencias regionales. Entre enero y agosto de 2025, los ATN girados a las provincias fueron los siguientes:

-Neuquén: $15.000 millones

-Salta: $13.000 millones

-Tucumán: $12.000 millones

-Buenos Aires: $10.000 millones

-Santa Fe: $9.000 millones

-Santa Cruz: $8.000 millones

-Catamarca: $7.000 millones

-Chubut: $7.000 millones

-Entre Ríos: $6.000 millones

-Río Negro: $5.000 millones

-San Juan: $4.000 millones

-Mendoza: $3.000 millones

-Misiones: $3.000 millones

-Chaco: $2.500 millones

En los casos de Santa Fe, Entre Ríos y Misiones, se suman los fondos recibidos durante septiembre.

De este modo, mientras crece la disputa entre Nación y los gobernadores por la transparencia y equidad en el uso de los ATN. Chubut no aparece entre las más favorecidas, sino en una mitad de tabla, por detrás de Neuquén y Santa Cruz (entre las patagónicas), pero con el consuelo de que hay otras 10 jurisdicciones que directamente no recibieron ningún aporte en lo que va del año.

LA DEFENSA DEL VETO

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, se refirió el pasado sábado al veto del presidente Javier Milei a la ley que establecía la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. El funcionario nacional defendió la medida y pidió a los mandatarios provinciales “comprender” que se trata de recursos destinados a situaciones de emergencia y no de un mecanismo para financiar gastos corrientes.

“La idea es dialogar y que los gobernadores comprendan que los ATN son para usar en caso de emergencia, no para gastos corrientes de las provincias y de la Nación”, sostuvo Catalán en declaraciones radiales. En ese sentido, remarcó que el Gobierno nacional no pretende cortar la asistencia a las jurisdicciones, sino garantizar que los fondos se utilicen bajo criterios de urgencia.

El veto presidencial generó críticas inmediatas desde distintos sectores provinciales, que consideraban que el reparto automático de los ATN permitiría dar mayor previsibilidad a las cuentas locales. Sin embargo, Catalán insistió en que el mecanismo actual permite priorizar situaciones excepcionales, como catástrofes naturales o emergencias sociales y económicas.

En paralelo, el ministro del Interior dejó abierta la posibilidad de que el Ejecutivo analice otras alternativas de apoyo financiero para las provincias. “Está en evaluación”, dijo finalmente.