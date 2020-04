CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Pese al aislamiento social, preventivo y obligatorio para contener el brote del coronavirus, el Polo Obrero se movilizaba este jueves a la mañana al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para reclamar la entrega de alimentos a sus comedores y denunciar la falta de elementos de higiene en distintos puntos del país.

" Hay comedores que hace un mes no reciben nada, es desesperante. No recibimos ni comida ni elementos de higiene. El Ministerio no nos manda elementos de seguridad ni barbijos", indicó Eduardo Belliboni, vocero de la agrupación piquetera, a FM Delta .

Según detalla La Nación, el dirigente reconoció que es una medida "polémica" pero resaltó que se hará con los recaudos necesarios que indican las pautas de distanciamiento social y el uso de tapabocas. "Serán 200 personas con el papel de autorización y todas ellas van a estar separadas y con barbijos", explicó.

"Nuestra habilitación de circulación nos permite ir a buscar los alimentos y la movilización forma parte de ir a buscar esos alimentos", sostuvo minutos antes en FM Metro y agregó: "No podemos no visibilizar esta situación porque es dramática".

La agrupación social, que no forma parte de los movimientos piqueteros que adhieren al gobierno de Alberto Fernández, espera un mensaje del ministerio que encabeza Daniel Arroyo para poder desactivar la movilización. "Estamos esperando que nos llame el Gobierno así vamos solo los dirigentes", expresó Belliboni.

En un comunicado, la agrupación reconoció que la parálisis en la entrega de alimentos se debe a las consecuencias internas que provocó el escándalo de sobreprecios en las compras de alimentos . "La corrupción paralizó al Ministerio y dejó sin alimentos a los comedores", expresaron.

