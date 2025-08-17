En medio de una discusión, hubo tres muertos en un tiroteo en un restaurante de Brooklyn

Tres personas perdieron la vida y ocho más resultaron heridas de diferentes grados luego de un tiroteo que tuvo lugar en la madrugada de este domingo en un restaurante en Brooklyn, Nueva York.

El incidente ocurrió en el Taste of the City Lounge, ubicado en 903 Franklin Avenue, en el barrio de Crown Heights, según lo informó la comisionada de la policía local, Jessica Tisch.

Las víctimas fatales son tres hombres: uno de 27 años, otro de 35 y un tercero cuya edad no ha sido revelada.

Las ocho personas heridas fueron rápidamente trasladadas a hospitales cercanos.

De acuerdo con reportes de los medios locales, la policía recuperó 36 casquillos de bala en el lugar, lo que sugiere la posible participación de varios tiradores.

Además, se desplegó un amplio operativo en las calles aledañas, con la presencia de ambulancias y patrulleros.

El restaurante, que ofrece una combinación de cocina caribeña y estadounidense, había cerrado sus puertas alrededor de las 3 de la madrugada, poco antes del ataque.