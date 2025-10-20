Efectivos del Destacamento 128° del barrio Ferri lograron recuperar una camioneta Fiat Strada que había sido denunciada como robada horas antes en Cipolletti. El vehículo fue hallado abandonado al final de las tomas que se extienden en paralelo a las vías del ferrocarril, en la zona norte de Ferri.

Fueron los vecinos del sector quienes alertaron a las autoridades, luego de reconocer la camioneta a través de publicaciones en redes sociales donde se difundía su búsqueda.

Al llegar al lugar, personal del Destacamento 128°, junto a efectivos de la Unidad 32°, confirmaron que el rodado tenía pedido de secuestro vigente por la Unidad 45°, en el marco de una causa por robo registrada el sábado 19 de octubre. Minutos más tarde arribó el damnificado acompañado por personal de la U45, quienes verificaron el hallazgo.

Por disposición del fiscal de turno, se realizaron las diligencias judiciales correspondientes y se dispuso la entrega formal del vehículo a su propietario. Desde la fuerza destacaron que “la rápida intervención policial y la colaboración vecinal fueron determinantes para recuperar la camioneta en pocas horas”.

En otro hecho registrado en Cipolletti, una pareja fue sorprendida robando mercadería en la sucursal del supermercado La Anónima, ubicada frente al Parque Rosauer. El personal de seguridad detectó que los implicados escondían artículos de alto valor entre sus ropas y dio aviso inmediato a la Comisaría 32°, que intervino en el lugar.

Según el relato de los empleados, el hombre y la mujer guardaban productos en sus prendas, entre ellos sobres de fiambre —en su mayoría jamón crudo—, una botella de whisky Jack Daniel’s, una de gin Bosque y varios cuchillos con chaira. Al advertir la llegada de la policía, la mujer escapó, mientras que el hombre fue retenido por los empleados hasta el arribo del patrullero.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición del fiscal Diego Vázquez, imputado por “hurto en grado de tentativa”. Desde la Policía de Río Negro subrayaron la importancia de la comunicación inmediata entre comerciantes y las fuerzas de seguridad, lo que permitió evitar el robo y recuperar la mercadería sustraída.