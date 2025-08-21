En Centenario demolieron el segundo kiosco narco clausurado: qué pasará con el terreno y con el dueño

En un amplio despliegue policial y judicial, la Municipalidad de Centenario llevó adelante este jueves la demolición de un kiosco narco ubicado en calle Costa Rica al 900, en el barrio Sarmiento. La vivienda había sido clausurada a fines de julio por la justicia provincial, tras comprobarse que funcionaba como punto de venta de drogas y lugar de acopio de elementos robados.

La medida contó con la participación del Ministerio Público Fiscal (MPF), el municipio, la policía, los bomberos, Defensa Civil y autoridades provinciales. El dueño de la casa, un joven de 34 años, permanece detenido por delitos vinculados al microtráfico y problemas de adicciones, según confirmó su familia. El terreno, tras el derribo, quedará a disposición de las hermanas del imputado.

Un operativo con fuerte presencia policial

El procedimiento incluyó un perímetro de seguridad a cargo de la policía y dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Centenario, que garantizaron las condiciones del lugar. En el operativo también participaron una ambulancia y personal de Defensa Civil. Con todo dispuesto, las palas mecánicas ingresaron para derribar la precaria construcción.

El fiscal general José Gerez, el intendente Esteban Cimolai, el ministro de Seguridad Matías Nicolini y el jefe de gabinete Juan Luis Ousset, junto a jefes policiales, presenciaron el derribo tras cortar la faja de clausura. “Este era un lugar donde no solo se vendían drogas, también se comercializaban elementos robados y se cometían otros delitos. Gracias a un trabajo en conjunto pudimos terminar con este antro”, sostuvo Gerez.

El kiosco narco fue identificado gracias a cinco denuncias anónimas vecinales mediante el código QR y otra a través de la aplicación Neuquén te Cuida. Según el fiscal, “detrás de cada denuncia hay una respuesta”, lo que refleja la efectividad de la herramienta que garantiza confidencialidad a los vecinos que aportan información.

La fiscal del caso, Eugenia Titanti, y la coordinadora de Narcocriminalidad del MPF, Mariana Querejeta, también estuvieron presentes en el lugar, junto a diputados provinciales y jefes policiales.

Hallazgos de cocaína y causas vinculadas

En el inmueble, los investigadores habían secuestrado más de 200 gramos de cocaína fraccionada en dosis listas para su venta. El jefe de la División Antinarcóticos, Nelson Peralta, explicó que este hallazgo fue clave para la detención de los ocupantes y el avance de la causa por microtráfico.

El procedimiento se enmarca en una serie de investigaciones iniciadas tras varios robos denunciados en el barrio Sarmiento. Cámaras de seguridad privadas y públicas permitieron vincular al inmueble con hechos de hurto, entre ellos bicicletas y garrafas de gas.