Una mujer que se ganaba la vida como emprendedora en Trelew enfrenta un juicio oral, acusada de haber sido parte de una serie de robos en la zona de chacras de Rawson. La causa cobró notoriedad por el perfil inesperado de la imputada —madre de tres hijos y vendedora ambulante— y por la espectacular fuga que protagonizó, en la que ni un patrullero a 160 kilómetros por hora pudo alcanzarla, con maniobras dignas de Dominic Toretto, personaje emblemático de la saga Rápido y Furioso.

El juicio comenzó esta semana y busca determinar la responsabilidad de la mujer, quien conducía un Volkswagen Bora con el que habría colaborado en los robos a dos viviendas rurales. Según la acusación, fue ella quien trasladó a los autores materiales del hecho y luego intentó escapar a toda velocidad por la ruta 7 hacia Trelew. La persecución terminó cuando el auto colisionó contra un móvil policial en inmediaciones de la Base Almirante Zar.

Al revisar el vehículo, los investigadores hallaron una larga lista de objetos robados: televisores, celulares, herramientas, electrodomésticos, notebooks, perfumes, mochilas, bolsos, dinero en efectivo y hasta una carpa. En total, las víctimas estimaron pérdidas por varios millones de pesos. Parte del botín fue abandonado durante la huida, mientras que otros elementos fueron recuperados y devueltos a sus dueños.

Uno de los damnificados relató en la audiencia que al regresar a su casa encontró todo revuelto y los accesos forzados. “Nos robaron más de cinco millones de pesos”, dijo el propietario, quien además destacó la rápida intervención de un vecino que alertó a la policía tras ver movimientos sospechosos en la zona. Otro testigo, un agricultor, declaró que en las cámaras de seguridad de su chacra se veía claramente cómo tres personas escapaban con objetos robados, entre ellos un televisor.

Durante el juicio, un efectivo policial recordó que durante la persecución “el patrullero iba a 160 kilómetros por hora y no podía alcanzar al Bora”. Al momento de la detención, la mujer —según el testimonio— “estaba agresiva, insultaba y se negaba a bajar del vehículo hasta que llegaron refuerzos”.

Para el fiscal general de Rawson, Leonardo Cheuquemán, la imputada prestó colaboración activa para concretar los robos. “Evidenció una clara intención de eludir el accionar policial y facilitar la fuga de los delincuentes”, planteó el representante del Ministerio Público Fiscal.

La versión de la acusada

La acusación la considera coautora del delito de robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda. Sin embargo, la defensa sostiene una versión distinta. Su abogado argumentó que la mujer trabaja como conductora de Uber y que ese día fue forzada a conducir bajo amenaza de los ladrones, sin conocer sus intenciones.

En respaldo de esa versión, una testigo declaró que la imputada solía ofrecer traslados a través de aplicaciones y que no tenía antecedentes de conductas violentas o delictivas. También declararon peritos del Área de Criminalística, quienes detallaron los rastros hallados en las chacras afectadas.

El tribunal deberá definir en los próximos días si la mujer actuó bajo coerción o fue parte de una organización delictiva que saqueaba viviendas en la zona rural de Rawson.