Emergencia en el río Limay: cinco adultos, dos niños y dos perros fueron rescatados
Una familia de cinco adultos, dos niños y dos perros quedó atrapada en una isla del río Limay, en Neuquén, durante el Día de la Primavera.
El domingo por la tarde, una familia que había cruzado el río Limay en una canoa endeble quedó atrapada en una isla cercana a la calle Tronador, sin poder regresar debido al fuerte viento, informó el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio.
En total, fueron rescatados cinco adultos, dos niños de entre 4 y 7 años y dos perros, quienes se encontraban sin chalecos salvavidas ni otros elementos de seguridad.
Operativo de rescate
El procedimiento comenzó luego de un llamado a la línea 147, cuando un vecino alertó que las personas hacían señas desde la isla porque no contaban con teléfono.
Según Baggio, el rescate requirió el uso de moto de agua y semirrígido, trasladando a los miembros de la familia de a uno debido a la dificultad para cruzar el río con las ráfagas de viento que alcanzaban los 65 km/h.
El funcionario detalló que los perros fueron trasladados en brazos de sus dueños y que hoy continuará el operativo para recuperar algunas pertenencias que quedaron en la isla, como mesas y sillas, utilizando nuevamente el semirrígido.
Baggio enfatizó que cruzar el río requiere embarcaciones adecuadas y elementos de seguridad, recordando la importancia de planificar los traslados y considerar las condiciones climáticas antes de aventurarse.