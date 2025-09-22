El domingo por la tarde, una familia que había cruzado el río Limay en una canoa endeble quedó atrapada en una isla cercana a la calle Tronador, sin poder regresar debido al fuerte viento, informó el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio.

En total, fueron rescatados cinco adultos, dos niños de entre 4 y 7 años y dos perros, quienes se encontraban sin chalecos salvavidas ni otros elementos de seguridad.

Operativo de rescate

El procedimiento comenzó luego de un llamado a la línea 147, cuando un vecino alertó que las personas hacían señas desde la isla porque no contaban con teléfono.

Según Baggio, el rescate requirió el uso de moto de agua y semirrígido, trasladando a los miembros de la familia de a uno debido a la dificultad para cruzar el río con las ráfagas de viento que alcanzaban los 65 km/h.

Tragedia en Comodoro: un hombre fue atropellado por un taxi y murió en el hospital regional

El funcionario detalló que los perros fueron trasladados en brazos de sus dueños y que hoy continuará el operativo para recuperar algunas pertenencias que quedaron en la isla, como mesas y sillas, utilizando nuevamente el semirrígido.

Baggio enfatizó que cruzar el río requiere embarcaciones adecuadas y elementos de seguridad, recordando la importancia de planificar los traslados y considerar las condiciones climáticas antes de aventurarse.