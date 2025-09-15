Este lunes al mediodía, personal de Bomberos y Policía acudió al barrio 30 de Octubre de Comodoro Rivadavia, conocido popularmente como “Las 1008”, tras recibir una denuncia sobre una persona mayor que no respondía en su domicilio desde hacía varios días.

Según la información obtenida por ADNSUR, al arribar al lugar los efectivos encontraron la vivienda cerrada y sin señales de respuesta. Debido a esta situación, se procedió a realizar la apertura de una ventana para ingresar al departamento y verificar el estado de la persona que allí residía. En el interior, hallaron a una mujer de aproximadamente 80 años tendida en el suelo, a la entrada de una habitación.

Inicialmente, los primeros comentarios indicaban que la mujer no presentaba signos vitales, pero tras una rápida evaluación, los equipos de emergencia constataron que aún mantenía signos vitales, aunque en estado de descompensación.

Por esta razón, fue asistida en el lugar y trasladada en la ambulancia del servicio 107 hacia el Hospital Regional para recibir la atención médica correspondiente.

Las autoridades continúan investigando las causas que llevaron a esta situación para conocer el estado actual de salud de la mujer y garantizar su bienestar. Por el momento, se descarta la intervención de terceros y se espera un parte médico oficial para conocer su evolución.

UN RESCATE A TIEMPO

Víctor Alvarado, bombero voluntario de Comodoro Rivadavia, habló con ADNSUR y señaló que "cerca de las 12:10, el cuartel central informa que personal policial solicitaba colaboración para la apertura de una puerta. Al llegar al edificio número 10, en el barrio 30 de Octubre, acordamos con el oficial de la Seccional Quinta ingresar por una ventana posterior para evitar romper la puerta y la reja del departamento".

Al abrir la reja y el postigo, la persona fue inicialmente dada por fallecida, pero al ingresar el equipo de rescate encontraron que aún presentaba signos vitales. “Era una señora mayor, de alrededor de 80 años, que vivía sola en el departamento”, precisó Alvarado.

La mujer se encontraba con signos vitales muy débiles y vestida con muy poca ropa, por lo que los bomberos la abrigaron y trataron de estimular su respuesta. Posteriormente, al momento de ser trasladada a la ambulancia del servicio de emergencias 107, ya había recuperado la conciencia, hablaba y preguntaba.

Respecto al estado de la señora, Alvarado comentó: “Cuando recobró la conciencia, decía solamente que tenía frío; no mencionó si se había caído o desvanecido”. Luego fue trasladada urgentemente al Hospital Regional para recibir atención médica, donde se presume quedará internada por algunos días.

Finalmente, el personal policial de la Seccional Quinta quedó a cargo del departamento para realizar las averiguaciones correspondientes y asegurar el lugar. El rápido accionar de bomberos y policía evitó una tragedia y permitió que esta vecina pudiera ser atendida a tiempo.