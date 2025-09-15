Este lunes al mediodía, personal de bomberos y policía acudió al barrio 30 de Octubre de Comodoro Rivadavia, conocido popularmente como “Las 1008”, tras recibir una denuncia sobre una persona mayor que no respondía en su domicilio desde hacía varios días.

Según la información obtenida por ADNSUR, al arribar al lugar, los efectivos encontraron la vivienda cerrada y sin señales de respuesta. Debido a esta situación, se procedió a realizar la apertura de una ventana para ingresar al departamento y verificar el estado de la persona que allí residía. En el interior, hallaron a una mujer de aproximadamente 80 años tendida en el suelo, a la entrada de una habitación.

Inicialmente, los primeros comentarios indicaban que la mujer no presentaba signos vitales, pero tras una rápida evaluación, los equipos de emergencia constataron que aún mantenía signos vitales, aunque en estado de descompensación.

Tras 10 años, anunciaron el cierre de un conocido local en Comodoro: liquidará su ropa hasta agotar stock

Por esta razón, fue asistida en el lugar y trasladada en la ambulancia del servicio 107 hacia el hospital regional para recibir la atención médica correspondiente.

Las autoridades continúan investigando las causas que llevaron a esta situación para conocer el estado actual de salud de la mujer y garantizar su bienestar. Por el momento, se descarta la intervención de terceros y se espera un parte médico oficial para conocer su evolución.

NOTA EN DESARROLLO