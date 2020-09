RAWSON (ADNSUR) - Este jueves desde las 9 de la mañana en la Oficina Judicial de Rawson está previsto que de inicio el primer juicio oral vinculado a la terrible Emergencia Climática que azotó a Comodoro Rivadavia en marzo y abril de 2017, cuando lluvias torrenciales provocaron inundaciones y anegamientos por lodo que causaron importantes pérdidas a los vecinos de la ciudad. En torno a las compras realizadas por el Estado en aquel entonces para asistir a los comodorenses, se generaron tres causas que irán a juicio oral: dos esperan fecha, y son la causa madre que tiene 12 imputados, y la causa de la donación para alimentos para mascotas. La tercera es la que comenzará a sustanciarse este jueves en un debate oral, y tiene dos imputados por presuntas negociaciones incompatibles, que son el ex subsecretario de Servicios Públicos de la provincia Pablo Korn, acusado como autor, y el empresario Darío D'Amico, acusado como partícipe necesario.

Los responsables de la acusación son los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams, y el tribunal está integrado por los jueces Ivana González, César Zaratiegui y Sergio Piñeda. Pablo Korn será representado por el abogado Enrique Korn, mientras que D´Amico tiene como abogado a Federico Ruffa, quien se espera que mañana solicite una probation o suspensión de juicio a prueba para el empresario, algo que según pudo saber ADNSUR no sería convalidado por los representantes del Ministerio Público Fiscal. Si esto se cumple, deberá ser analizado como una instancia previa al debate por el tribunal, por lo que es probable que el inicio del juicio sufra alguna demora.

En esta causa se investigan diez expedientes administrativos en los cuales el gobierno contrató de manera directa a la firma Electrocity S.A. –propiedad de D´Amico- por 3,7 millones de pesos durante la emergencia. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, ambos imputados eran “socios y amigos” y D’Amico se vio beneficiado por una decena de compras de equipamiento eléctrico para ser destinado a la Sociedad Cooperativa Popular Limitada. La acusación sostiene que el subsecretario del área de Servicios Públicos, Pablo Korn, habría “direccionado” las adquisiciones en beneficio, priorizando “su interés particular por encima del interés público”. De acuerdo a la hipótesis de los fiscales, había otras alternativas para comprar este material a proveedores de Comodoro Rivadavia que tenían stock, y sin embargo el subsecretario eligió comprar a su socio, que a su vez tuvo que pedir materiales a Buenos Aires.

Hay una lista tentativa de aproximadamente unos 20 testigos para este juicio, que se espera no se prolongue más de tres jornadas. De acuerdo a pretensión punitiva de la fiscalía en la elevación a juicio, se pide tanto para Korn como para D´Amico una pena no inferior a 3 años de cárcel.

MAS CAUSAS

Hay que destacar que respecto a la emergencia climática en Comodoro Rivadavia, hay además otras dos causas ya elevadas a juicio oral que esperan fecha de inicio: en una se investiga la presunta estafa al estado en la facturación de elementos que nunca llegaron a la zona, causa llamada “Emergencia Climática”; y en otra separada de la anterior, concretamente se imputa el presunto peculado en torno a la donación de alimentos para mascotas que nunca habría sido entregado, llamada periodísticamente “Royal Canin”.

En el primero de los casos, el de la emergencia climática –que en un momento se barajó una fecha de juicio para octubre pero con la pandemia quedó en suspenso- es una causa bisagra en la historia provincial, porque es la “denuncia madre”, por aquel sobre bomba que fue dejado de manera anónima en la Legislatura en agosto de 2017 con copias de las facturas que después se comprobó que eran truchas, y que desencadenó todo el resto de las investigaciones, a partir del caso del ex subsecretario de Unidad Gobernador, Diego Correa.

Allí están acusados 12 personas por presunta administración fraudulenta contra el estado, donde hay ex funcionarios sospechados de actuar en connivencia con empresarios. Los acusados son Diego Correa, Diego Luthers, Leticia Huichaqueo, Marcelo Suárez, Viviana Barale, y los comerciantes Franco Finiguerra, Bruno Taurelli, Cecilia Sabada, Marta Fracasso, Guillermo Williams y César Hugues.

El caso del alimento balanceado para mascotas, la causa “Royal Canin” tiene como principal acusada por el fiscal Héctor Iturrioz a la ex ministra de Familia, Leticia Huichaqueo, por presunto peculado y falsificación de documentos públicos, junto al ex subsecretario Marcelo Suárez, Juan Carlos Gómez y Micaela Cordero. Se les reprocha no haber entregado las 500 bolsas de alimento entregadas en Buenos Aires que nunca llegaron a Comodoro Rivadavia, y se sospecha que pueden haberse ofrecido para ser vendidas de manera privada.