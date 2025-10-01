Emergencia Climática Comodoro: el Superior Tribunal confirmó la validez de los allanamientos contra el exfuncionario Issa Pfister

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut confirmó la validez de los allanamientos realizados semanas atrás sobre el exfuncionario municipal Germán Issa Pfister, en el marco de la investigación por ‘asociación ilícita’ desprendida de la causa ‘Emergencia Climática Comodoro Rivadavia’. De esta manera, las pruebas obtenidas por el fiscal Cristian Olazábal en ese operativo podrán ser utilizadas en la investigación.

Tal como había informado ADNSUR, el 17 de septiembre último se había producido un fallo por parte de los jueces Lilian Bórquez y Alejandro Solís, quienes declararon la nulidad de los operativos realizados el 27 de agosto último.

Sin embargo, el recurso de queja interpuesto por el fiscal Cristian Olazábal ante el Superior Tribunal de Justicia obtuvo una respuesta positiva. En efecto, la corte provincial confirmó la validez de la resolución 3.660, que había emitido el juez Jorge Odorisio, habilitando aquellos procedimientos.

Quién era el conocido kinesiólogo que falleció en un trágico choque frontal contra un camión en Chubut

Ahora, los elementos secuestrados, como computadores y documentación requisada en el estudio contable del ex secretario de Hacienda, volverán a tener validad probatoria en el marco de la investigación, en caso de que surjan elementos para probar la hipótesis de la fiscalía, que investiga el presunto pedido de retornos de empresas contratadas para los trabajos de limpieza durante la emergencia climática de 2017.

“Si esto fuera un partido de fútbol, equivale a un gol para la fiscalía”, se comentó en pasillos tribunalicios, para explicar el alcance de la resolución del Superior. Además, la decisión confirmó que el juez Jorge Odorisio continúe en la causa, pese a que la decisión revisora lo había apartado por actuar sin imparcialidad.

Murió una mujer de Comodoro tras chocar de frente contra un vehículo en La Pampa

Una resolución que provocó sorpresa en tribunales locales

La definición del Superior Tribunal Justicia, que no ahonda en fundamentos, se limita a declarar la validez de la decisión del juez Odorisio, pero no hace ninguna consideración sobre los fundamentos del tribunal revisor.

De acuerdo con lo que se lee en el pronunciamiento, el Superior confirmó la decisión que avaló los allanamientos sobre la base de que el tribunal revisor los había anulado, pero evaluando elementos que no fueron planteados por la defensa.

En aquella instancia, el defensor público se había limitado a cuestionar los allanamientos por entender que Issa Pfister contaba con fueros por su rol de funcionario electo en el Tribunal de Cuentas Municipal. El fiscal rechazó esos argumentos, al señalar que el exsecretario nunca había asumido esa función.

Brutal ataque en Comodoro: un hombre mayor fue mordido por un perro y golpeado con una cadena por su dueño

Cuando el caso fue evaluado por los jueces revisores, estos no se detuvieron en el tema de los fueros, al advertir que las irregularidades en el proceso no se vinculaban a esa presunta inmunidad, sino a irregularidades en le procedimiento que vulnerario el derecho de la defensa del imputado.

“Hemos advertido que las diligencias solicitadas por el Ministerio Público Fiscal, y ordenadas por el Sr. Juez de Garantías, adolecen de vicios procedimentales que impiden su convalidación, no ya por la calidad de funcionario público del contador Issa Pfister, sino en su calidad de ciudadano”, habían sostenido los jueces revisores.

En esa resolución, sostuvieron que no había causa probable ni sospecha razonable para fundamentar los allanamientos, entre otras irregularidades que detallaron en una resolución de 9 páginas.

Se filtraron crudos mensajes tras el triple femicidio de las jóvenes: “Hubieras visto cómo lloraban”

Sin embargo, el Superior Tribunal no controvirtió esos fundamentos, sino que se limitó a dar por válida la resolución del juez Odorisio, señalando que los jueces revisores no analizaron el agravio planteado por la defensa.