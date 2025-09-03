El secretario de Hacienda, Germán Issa Pfister, investigado en la causa denominada ‘Emergencia Climática 2’, podría beneficiarse de un aspecto clave que hasta ahora había pasado inadvertido: su condición de miembro electivo del Tribunal de Cuentas de Comodoro Rivadavia le otorga fueros constitucionales.

Así lo explicó el abogado constitucionalista Raúl Heredia, quien señaló que el artículo 248 de la Constitución de Chubut protege a los integrantes electos de los municipios frente a medidas restrictivas de la libertad, como allanamientos o detenciones.

“En este caso, el procedimiento no se hizo como correspondía, lo que genera una nulidad absoluta de orden público que podría alcanzar a todos los actos procesales posteriores”, advirtió el abogado, en diálogo con ADNSUR.

EL CUESTIONAMIENTO A LOS ALLANAMIENTOS

Heredia, que no actúa como defensor del ex secretario, remarcó que los fueros no impiden que un proceso penal avance, pero sí limitan el uso de medidas compulsivas sin autorización del Concejo Deliberante o de la autoridad correspondiente.

En el caso de Issa Pfister, tanto el allanamiento de su domicilio como el de su estudio contable se habrían realizado sin cumplir con ese paso previo, lo que para la defensa se convierte en un argumento central para pedir la nulidad.

“Esto no es una estrategia defensiva, es un principio constitucional vigente que debe aplicarse. La Constitución lo establece claramente”, sostuvo Heredia.

EL TRASFONDO POLÍTICO DE LA CAUSA

Heredia también vinculó el avance judicial con el escenario electoral. Recordó que Issa Pfister es hombre de confianza de Juan Pablo Luque, actual candidato a diputado nacional.

“No hay ninguna duda de que la reactivación de esta causa está relacionada con la campaña. Justamente los fueros existen para evitar que el Poder Judicial sea usado de manera amañada con fines de persecución política”, apuntó.

En el marco de la causa Emergencia Climática 2, la semana pasada se realizaron allanamientos que tuvieron fuerte impacto político, ya que el procedimiento incluyó un operativo con la interceptación de su vehículo, “de modo novelesco y casi patotero”, según señaló Heredia.

De este modo, la defensa de Issa Pfister habría formulado un pedido de nulidad de todo lo actuado, con base en los fueros, que si bien no impiden la investigación penal, limitan las acciones restrictivas o compulsivas.

POSIBLES CONSECUENCIAS PARA EL FISCAL INTERVINIENTE

En línea con antecedentes como la “causa Revelación”, Heredia advirtió que el accionar del Ministerio Público Fiscal podría derivar en planteos contra el juez o el fiscal que intervinieron en los allanamientos.

Incluso recordó que el Código Penal contempla la figura de “violación de fueros” y “abuso de autoridad” para los funcionarios que actúan al margen de los procedimientos constitucionales.

LA PELEA CONTRA LA ELIMINACIÓN DE LOS FUEROS

En su rol de abogado representante de la Asociación de Magistrados de Chubut, Heredia viene planteando un fuerte cuestionamiento al gobierno provincial por su reforma constitucional para eliminar los fueros de jueces y funcionarios.

En ese plano, indicó que el Superior Tribunal de Justicia tiene pendiente de resolver un recurso extraordinario por el que la Asociación solicitó ir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenar el plebiscito con el que el gobierno apunta a confirmar dicha reforma.

“La Corte provincial tiene que expedirse para conceder o rechazar el recurso extraordinario. Si lo rechaza, nos habilita a ir en queja directamente ante la Corte, pero antes debe expedirse”, reclamó.