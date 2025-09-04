Este jueves, el Superior Tribunal de Justicia prevé pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso extraordinario presentado por las defensas en la causa conocida como Emergencia Climática 1, en la que varios exfuncionarios municipales y empresarios de Comodoro Rivadavia fueron condenados por defraudación, a partir de la sobrefacturación de trabajos durante el temporal de 2017.

En diálogo con Actualidad 2.0, Iglesias explicó que si el STJ ratifica la admisibilidad del recurso de las defensas de los imputados, ya aceptada en primera instancia, se convocará a una audiencia de debate para que las partes amplíen fundamentos. En caso contrario, las defensas podrían presentar una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El abogado subrayó que uno de los agravios centrales es que el juicio “no debió continuar” luego de que los fiscales iniciales desistieran de la acusación: “En este sistema, el soberano de la acción es el fiscal, no el juez. Al retirarse la acusación, el tribunal no podía arrogarse facultades que no le corresponden”, sostuvo.

Además, cuestionó valoraciones probatorias que, según señaló, resultaron “meras especulaciones” y no certezas.

Por el caso están condenados, en primera y segunda instancia, los exsecretarios Abel Boyero y Rubén Palomeque, a 5 y 4 años de prisión efectiva, respectivamente, por el delito de defraudación y la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos.

Además, se suman los empresarios Roberto Monasterolo, 5 años de prisión; Javier Morales, 3 años y 8 meses; Cristian Pérez, 3 años y 6 meses de prisión; y Hernán Lobos Rosas, 3 años y 3 meses de prisión, todos de cumplimiento efectivo.

A ellos se suman los inspectores municipales Joaquín Mansilla, Rubén Sartori y Juan Carlos Lara, a quienes les adjudicaron una pena de prisión en suspenso de 3 años, más 300 horas de trabajo comunitario. Finalmente, a Eduardo Van Herdeen le asignaron 2 años de prisión en suspenso y 100 horas de trabajo comunitario no remunerado.

La expectativa de los defensores es que, en caso de que se abra la audiencia de debate, puedan al menos morigerar las penas para evitar la prisión de cumplimiento efectivo, según precisó Iglesias.

En paralelo, este jueves también se realizará la audiencia de cesura en el juicio por el crimen de Lautaro Labbe. Iglesias actúa como co-defensor del policía Simón Cruz, hallado culpable por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en el juicio por jurados.

El letrado adelantó que la expectativa de la defensa es que la pena no supere el mínimo legal de 10 años y 8 meses, ya que el tribunal descartó la calificación más gravosa que hubiera implicado la prisión perpetua.

“La teoría que sostuvimos fue que se trató de una imprudencia en la manipulación del arma y no de un hecho deliberado. El jurado optó por una calificación divisible, lo que al menos permite discutir el tiempo de detención”, indicó.

Con una escala de sanción que va desde el monto mencionado hasta los 33 años de prisión, las partes debatirán mañana para que posteriormente el juez del caso resuelva cuál es la sanción aplicable. Iglesias reconoció que, por tratarse de un jurado popular, no hay muchas posibilidades para plantear una impugnación de la condena, por lo que la expectativa es lograr el monto mínimo, es decir de 10 años y 8 meses de prisión.

Vacunas de Camioneros: recurso pendiente en Casación

El tercer frente que sigue de cerca Iglesias es el juicio por el robo de vacunas en el hospital, por el que fue condenada una enfermera y un empleado de la obra social del sindicato Camionero, pero que tiene definiciones pendientes.

Actualmente, la causa está en la Cámara de Casación Penal de la Nación, tras los recursos interpuestos por el fiscal que cuestionó la probation concedida a Jorge Taboada y otros 20 imputados, y por Iglesias como defensor de Marcos Paura, condenado en el proceso.

“Lo que está pendiente ahora es que el tribunal emita su resolución. Ya no hay actividad de las partes”, señaló Iglesias. Planteó además que la acusación careció de sustento probatorio: “Se construyó una ficción, porque las supuestas segundas dosis (denunciadas como robadas en el hospital) nunca se aplicaron: el día en que se iban a colocar coincidió con los allanamientos, y no se halló ni freezer, ni descartes, ni personas a vacunar”, relató.

“Las funcionarias del hospital que actuaron como testigos en el juicio confirmaron que no se verificó ningún faltante de primera dosis, por lo que no hay forma de culparlos de haberse colocado esa primera dosis”, dijo el abogado, quien había fundamentado en el proceso que se le negó la prueba fundamental para verificar si tenían en su sangre o no los anticuerpos de la vacuna. Mientras que el faltante detectado de la segunda dosis, recordó, nunca fue encontrado.