Esta causa refiere a sobreprecios en la venta de elementos que adquirió la provincia y que fueron destinados a paliar las graves consecuencias de la emergencia por la que atravesó la ciudad de Comodoro Rivadavia por el temporal de lluvias, entre fines de marzo y principios de abril del año 2017.

Fiscalía había solicitado ampliar los plazos y que la causa sea declarada “compleja”. Uno de los fundamentos era la situación real de pandemia por COVID que habría alterado el proceso ante las restricciones para el normal funcionamiento del sistema judicial en Chubut. Otro motivo para modificar los plazos radicaba en considerar la causa como “compleja por la gran cantidad de imputados, la naturaleza de los delitos investigados” y que se trata de “un caso excepcional y que la Ley permite la ampliación de los tiempos procesales”.

Los querellantes representantes de la Oficina Anticorrupción y la Fiscalía de Estado adhirieron a esta postura.

Este viernes, el tribunal integrado por los jueces Fabio Monti, Miguel Caviglia y Jorge Novarino resolvió rechazar el pedido de los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez, por lo que restan seis meses para el vencimiento del plazo para realizar el juicio oral y público.

Los imputados son ex funcionarios provinciales y comerciantes de la zona. Se trata de Diego Correa, Diego Luters, la ex ministra de Familia, Leticia Huichaqueo; los ex funcionarios de esa cartera, Marcelo Suárez y Cristian Orsi, además de Vanina Barale. También están imputados quienes aparecían como proveedores del Estado, Estanislao Finiguerra, Marta Fracasso, Taurelli Chiribao Bruno Paolo, Williams Guillermo Adrian, Cecilia Sabada y César Hughes.

"Sería irracional que se archive por vencimiento de los plazos", había expresado el fiscal Omar Rodriguez, al indicar que la emergencia por la pandemia impidió que se iniciara el juicio en marzo del año pasado.