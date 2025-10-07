El Superior Tribunal de Justicia de Chubut realizará este miércoles 8 de octubre una audiencia de revisión trascendental sobre la sentencia del caso conocido como “Emergencia Climática Comodoro Rivadavia”.

Hay tres resultados posibles, ya que la corte provincial puede confirmar, atenuar o anular las sentencias que hasta aquí recayeron en primera y segunda instancia sobre diez imputados, entre exfuncionarios municipales y empresarios locales.

Para este miércoles está convocada la audiencia en la que las defensas de los imputados buscarán que las condenas sean anuladas o bien morigeradas, con distintos argumentos, a partir de agravios que fueron planteando en las etapas anteriores.

Emergencia Climática: vecinos presentaron 3.000 firmas para pedir que avance la investigación

Básicamente, los defensores entienden que en el juicio hubo vulneraciones a los derechos de sus representados, particularmente a partir de la postura de los fiscales Marcelo Crettón y Adrián Cabral. Hay que recordar que estos acusadores públicos habían desistido de iniciar el juicio, lo que dio motivo a que el Tribunal de Juicio requiriese que la Procuración General designe a un nuevo fiscal para llevar adelante el juicio.

Las defensas buscan anular la sentencia condenatoria

El planteo defensivo, precisamente, señala que la acusación fue impulsada por los jueces y no por los fiscales, tal como ordena el sistema acusatorio vigente. Esto es considerado como “un exceso de funciones”, según explicaron en su momento los defensores Guillermo Iglesias y Fabián Gabalachis, representantes de Boyero y Monasterolo, respectivamente.

Gastó más de $10 millones con tarjetas robadas y terminó detenida gracias a la denuncia de su vecina

Si ese primer argumento, que será motivo de un profundo debate doctrinario, no prospera, los defensores tienen otra lista de planteos para formular, los que tenderán, de mínima, a lograr atenuantes en las penas ya recibidas. Según planteó en su momento Iglesias, para su defendido “era imposible saber lo que estaban haciendo sus dependientes en el terreno”, al explicar por qué considera que no probó que él estuviera al tanto de que había trabajos facturados y no efectivamente realizados.

En especial, éste es el objetivo de quienes obtuvieron las penas más graves, es decir Abel Boyero y Roberto Monasterolo, con 5 años de prisión, además de Rubén Palomeque, que recibió una pena de 4 años de prisión. A ellos se suman los empresarios Javier Morales, 3 años y 8 meses; Cristian Pérez, 3 años y 6 meses de prisión; y Hernán Lobos Rosas, 3 años y 3 meses de prisión, todos de cumplimiento efectivo.

“Tengo la plata en el auto”: el papá del joven asesinado reveló un conflicto previo con “trapitos” en Comodoro

La sentencia también condenó a los inspectores municipales Joaquín Mansilla, Rubén Sartori y Juan Carlos Lara, a quienes les adjudicaron una pena de prisión en suspenso de 3 años, más 300 horas de trabajo comunitario. Y a Eduardo Van Herdeen le asignaron 2 años de prisión en suspenso y 100 horas de trabajo comunitario no remunerado.

¿Cuándo podría conocerse la definición del Superior?

Aunque el largo proceso judicial provoca ansiedades, los observadores judiciales consultados por esta agencia coincidieron en que es prácticamente imposible que el Superior Tribunal de Justicia se expida durante la misma jornada del miércoles.

Luego de escuchar a las partes, en la que la parte acusadora estará a cargo de la Procuración General, los ministros tomarán un tiempo para evaluar su decisión. Si se toman en cuenta los antecedentes de otras instancias similares, ese pronunciamiento suele ocurrir al cabo de varios meses.

Identificaron al joven que murió tras recibir un tiro en la cara en una estación de servicio de Comodoro

Además, la corte provincial no tiene la modalidad de expresar su veredicto de modo verbal y luego presentar la sentencia escrita, como es costumbre en tribunales inferiores, sino que presenta sus fallos directamente por escrito, según se comentó en el ambiente.

Ahora bien. Como el caso genera expectativa en ámbitos políticos y teniendo en cuenta la fecha del 26 de octubre, algunos se animaron a especular si el tribunal podría expedirse al cabo de un par de semanas. Por ahora no hay certezas, pero cualquiera sea la respuesta, quedará sujeta a todo tipo de interpretaciones.