El Superior Tribunal de Justicia de Chubut realizó este miércoles 8 de octubre una audiencia de revisión trascendental sobre la sentencia del caso conocido como “Emergencia Climática Comodoro Rivadavia”.

Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), todos los defensores plantearon sus alegatos solicitando el sobreseimiento de sus representados o, en su defecto, una disminución de las penas impuestas en primera instancia.

Tras un cuarto intermedio, fue el turno del MPF, representado por el fiscal jefe de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal, que expuso sus fundamentos en favor de sostener las condenas.

El Superior Tribunal de Justicia, integrado por los ministros Andrés Giacomone, Jorge Vivas, Silvia Bustos, Ricardo Napolitani y Gastón Raidan, deberá resolver si confirma o modifica las sentencias dictadas en la etapa anterior. Ante las especulaciones sobre la fecha de la decisión, el tribunal aclaró que dará a conocer su resolución final en las próximas semanas.

Hay tres resultados posibles, ya que la corte provincial puede confirmar, atenuar o anular las sentencias que hasta aquí recayeron en primera y segunda instancia sobre diez imputados, entre exfuncionarios municipales y empresarios locales.

Básicamente, los defensores entienden que en el juicio hubo vulneraciones a los derechos de sus representados, particularmente a partir de la postura de los fiscales Marcelo Crettón y Adrián Cabral. Hay que recordar que estos acusadores públicos habían desistido de iniciar el juicio, lo que dio motivo a que el Tribunal de Juicio requiriese que la Procuración General designe a un nuevo fiscal para llevar adelante el proceso.

Las defensas buscan anular la sentencia condenatoria

El planteo defensivo, precisamente, señala que la acusación fue impulsada por los jueces y no por los fiscales, tal como ordena el sistema acusatorio vigente. Esto es considerado como “un exceso de funciones”, según explicaron en su momento los defensores Guillermo Iglesias y Fabián Gabalachis, representantes de Boyero y Monasterolo, respectivamente.

Si ese primer argumento, que será motivo de un profundo debate doctrinario, no prospera, los defensores tienen otra lista de planteos para formular, los cuales tenderán, de mínima, a lograr atenuantes en las penas ya recibidas. Según planteó en su momento Iglesias, para su defendido “era imposible saber lo que estaban haciendo sus dependientes en el terreno”, al explicar por qué considera que no probó que él estuviera al tanto de que había trabajos facturados y no efectivamente realizados.

En especial, éste es el objetivo de quienes obtuvieron las penas más graves, es decir Abel Boyero y Roberto Monasterolo, con 5 años de prisión, además de Rubén Palomeque, que recibió una pena de 4 años de prisión. A ellos se suman los empresarios Javier Morales, 3 años y 8 meses; Cristian Pérez, 3 años y 6 meses de prisión; y Hernán Lobos Rosas, 3 años y 3 meses de prisión, todos de cumplimiento efectivo.

La sentencia también condenó a los inspectores municipales Joaquín Mansilla, Rubén Sartori y Juan Carlos Lara, a quienes les adjudicaron una pena de prisión en suspenso de 3 años, más 300 horas de trabajo comunitario. Y a Eduardo Van Herdeen le asignaron 2 años de prisión en suspenso y 100 horas de trabajo comunitario no remunerado.

¿Cuándo podría conocerse la definición del Superior?

Aunque el largo proceso judicial provoca ansiedades, los observadores judiciales consultados por esta agencia coincidieron en que era imposible que el Superior Tribunal de Justicia se expidiera durante la misma jornada del miércoles, información que fue confirmada finalmente tras la audiencia.

Luego de escuchar a las partes, los ministros tomarán un tiempo para evaluar su decisión. Si se toman en cuenta los antecedentes de otras instancias similares, ese pronunciamiento suele ocurrir al cabo de varios meses. En este caso, el tribunal adelantó que el fallo se conocerá en las próximas semanas.

Además, la corte provincial no tiene la modalidad de expresar su veredicto de modo verbal y luego presentar la sentencia escrita, como es costumbre en tribunales inferiores, sino que presenta sus fallos directamente por escrito, según se comentó en el ambiente.

Ahora bien, como el caso genera expectativa en ámbitos políticos y teniendo en cuenta la fecha del 26 de octubre, hay especulaciones sobre si la sentencia llegará antes de las elecciones legislativas.