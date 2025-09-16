Un nuevo hecho de inseguridad se registró el lunes por la noche en Cipolletti, cuando un motociclista que se dirigía a un partido de fútbol en un predio deportivo de la zona de chacras al sur de la Ruta Nacional 22 fue interceptado por delincuentes. Los autores, que se movilizaban en dos motos, rodearon a la víctima y, mediante intimidación y simulando portar armas, lograron robarle su vehículo, una CFMoto de 650 cc.

El robo no quedó impune, ya que la moto contaba con un dispositivo GPS, lo que permitió a la policía rastrear su ubicación rápidamente. El personal de la Comisaría 4ta. localizó el vehículo en una vivienda del barrio 10 de Febrero, cercana al Anai Mapu, aunque en ese momento no había moradores en el lugar.

Con orden judicial, los uniformados realizaron un allanamiento y se encontraron no solo con la moto robada, sino también con otras dos motos de gran cilindrada, además de cascos, armas de fuego y municiones. Todas las unidades y objetos incautados quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal.

Investigación en curso

El operativo contó con la colaboración del COER - Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate y finalizó alrededor de las 2:21 de la madrugada. Las autoridades investigan ahora la procedencia de las otras dos motos, presumiéndose también robadas, y buscan imágenes de cámaras de seguridad que puedan aportar datos sobre los responsables. Asimismo, se indaga sobre los residentes de la vivienda allanada.