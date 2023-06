Elisa Carrió, dirigente política y creadora de la Coalición Cívica, dio una importante revelación y aseguró que el accidente de tránsito que sufrió hace 14 días en Santa Fe, “estuvo premeditado”.

El hecho sucedió en el acceso de ingreso a la ciudad capital. Allí, uno de los dos autos en los que circulaba junto a sus custodios sufrió la pérdida de dos cubiertas del vehículo tras estallar.

QUÉ DIJO CARRIÓ SOBRE EL ACCIDENTE

Según informó Minuto Uno, la dirigente política detalló que “estallaron las dos gomas del blindado”.

“Explotó, menos mal que me cambié de auto. El auto número uno es blindado, el auto número dos es en el que iban los custodios”, agregó.

“Yo decidí no ir en el auto blindado, porque me gusta más el otro. Decí que fue cuando entramos a la ciudad de Santa Fe. Estallaron las dos gomas del blindado”, remarcó.

“La verdad que si íbamos a 140 km/h o 150 km/h, no sé", mencionó Carrió y explicó “Yo justo me cambié, porque pensé ‘qué blindado, ni qué blindado’, pero de ese auto estallaron las dos gomas”.

Por otro lado, mencionó que dio aviso al ministro de seguridad y a un fiscal federal.

Además, señaló que lo ocurrido no fue un simple accidente, sino que fue “premeditado” y explicó que “el Fiscal de Santa Fe que está actuando sobre el tema, y hay muchas pruebas que están en reserva”.

Carrió, además dejó una fuerte frase tras lo sucedido: “Yo a esta altura ya no me importa perder la vida, porque se lo debo al pueblo de Santa Fe. Sí me preocuparon mis custodios, yo no quiero que mueran mis custodios, mátenme a mí sola”.

Por último, remarcó que “prefiero morir por Argentina que vivir como un cobarde”.