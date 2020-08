COMODORO RIVADAVIA - El diputado provincial del PJ- Frente de Todos, Carlos Eliceche, sostuvo que Linares debería encabezar la lista de candidatos a senadores y que "el Partido Justicialista tiene que llevar sus candidatos".

"Tenemos que ir todo el peronismo juntos", expresó en declaraciones a Radio El Chubut, y se refirió puntualmente a aquellos que dejaron las filas del Partido Justicialista para conformar Chubut Somos Todos, pero que ahora manifestaron su intención de regresar al PJ. "Los compañeros que emigraron a ChuSoTo tiene que estar integrados plenamente al Partido Justicialista", remarcó.

Por su parte, Carlos Linares consideró que "la definición de candidaturas en el 2021 va a pasar por una decisión de todos los compañeros de la Provincia, caso contrario estarán las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias)".

"Acá no hay lugares reservados, lo que no quita que los que hoy son senadores puedan repetir", dijo diálogo con Radio Chubut, pero apuntó que "cada uno sabe si puede ir por una reelección, pero los cargos políticos no son cargos que duren para siempre".

A nivel partidario, reconoció que "el Justicialismo está en un proceso de reestructuración y de cambios", y que "estamos trabajando a lo largo y a la ancho de la Provincia para lograr un Peronismo grande". Al mismo tiempo consideró que "el Peronismo no tiene que pensar solo en el 2021, sino también en el 2023".

En este marco, indicó que "el Frente Patriótico va a seguir trabajando como lo venía haciendo", y consideró que "en el 2021 se va a votar fuertemente un acompañamiento a políticas del Gobierno Nacional que necesita la gente".

Linares se despegó del papel que podría tomar el oficialismo provincial, enfatizando que "si ellos piensan que pueden armar estructura y participar con candidatos propios es una decisión que deberán tomar (Chubut Somos Todos). Nadie le quita el poder de hacerlo. Nosotros iremos con nuestros candidatos".

Sobre la posibilidad de que Julián Leunda ocupe un cargo en el Senado, consideró que "que hay más operaciones mediáticas que confirmaciones. A mí jamás me expresó ganas de ser nada ni ocupar cargos políticos, no sé si él realmente quiere jugar dentro de la política del Chubut".